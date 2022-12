Putin: “La guerra in Ucraina prima finisce, meglio è”

“Tutti i conflitti armati finiscono in un modo o nell’altro con un qualche negoziato sulla pista diplomatica. E non abbiamo mai rifiutato”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in conferenza stampa, accusando il governo ucraino di “essersi proibito di negoziare”.

Il leader russo ha anche dichiarato: “Non vogliamo far girare la ruota del conflitto. Ci impegneremo affinché tutto questo finisca. E prima è, meglio è, ovviamente”. Putin ha assicurato che la Russia non ha “in progetto provocazioni che coinvolgano armi avanzate”. Inoltre ha assicurato che, lunedì o martedì, firmerà un decreto con misure di risposta al price cap sul petrolio.

“La situazione globale attuale non impedirà alla Russia di realizzare i suoi piani per il futuro, compresi quelli per il 2023″ ha aggiunto Putin, sottolineando che al momento l’economia russa sta andando meglio di altre del G20 e che ha attraversato il 2022 “con abbastanza sicurezza”.

Sempre durante la conferenza il presidente russo ha affrontato l’argomento del Nord Stream affermando che “il sabotaggio del gasdotto è terrorismo di Stato, singoli attori non avrebbero potuto compierlo”. Mentre a proposito dei sistemi di difesa aerea Patriot che gli Usa dovrebbero fornire all’Ucraina definiti dal leader russo”obsoleti” Putin dichiara: “Schiacceremo anche i Patriot. Quindi sarà necessario mettere qualcosa al posto dei Patriot, sarà necessario sviluppare nuovi sistemi. Questo è un lungo processo complesso. Non è tutto così semplice”.