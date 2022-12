Il presidente ucraino è stato ricevuto da Joe Biden

Volodymyr Zelensky è arrivato alla Casa Bianca dove è stato ricevuto dal presidente americano Joe Biden. Un aereo militare americano ha scortato il volo di Volodymyr Zelensky negli Usa nel suo primo viaggio all’estero dall’inizio della guerra. “Oggi sono a Washington per ringraziare il popolo americano, il Presidente e il Congresso per il loro indispensabile sostegno”, ha scritto su Telegram al suo arrivo in Usa.

“Il prossimo anno – ha aggiunto – dovremo restituire la bandiera ucraina e la libertà a tutta la nostra terra, a tutto il nostro popolo”. Alle 19.30, cioè le 2.30 italiane, è previsto il discorso di Zelensky al Congresso Usa. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina di 1,85 miliardi di dollari, che per la prima volta, include il sistema missilistico Patriot. Intanto il presidente Volodymyr Zelensky, prima di recarsi negli Stati Uniti, ha firmato un disegno di legge sulla Corte costituzionale che potrebbe far deragliare l’integrazione europea dell’Ucraina.

“Le nuove armi che saranno consegnate all’Ucraina dagli Usa aggraveranno il conflitto”, afferma il Cremlino che ribatte annunciando: “dispiegheremo presto i missili balistici Sarmat”.

Il presidente Xi Jinping ha incontrato il leader di Russia Unita (il partito del presidente Vladimir Putin) Dmitri Medvedev.

Il leader dei Repubblicani alla Camera, Kevin McCarthy, ha annunciato la sua presenza in aula in vista del messaggio che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky invierà al Congresso. Mentre a maggio McCarthy aveva votato a favore del pacchetto di aiuti da 40 miliardi di dollari, ha invitato i colleghi di partito a bocciare l’omnibus bill che prevede altri 44 miliardi di dollari destinati all’Ucraina.