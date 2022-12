Calciomercato: Ochoa colpo della Salernitana

I media del Messico, sia giornali sia televisioni, ne sono praticamente certi: il portiere della nazionale sudamericana, il 37enne Guillermo Ochoa, che ha preso parte a cinque Mondiali, ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Club America e si trasferirà invece in Italia, alla Salernitana.

L’estremo difensore messicano dovrebbe firmare un contratto di sei mesi con opzione per la stagione successiva. Ochoa, bandiera e capitano del Messico anche al Mondiale appena concluso in Qatar, dovrebbe arrivare giovedì a Salerno, per certificare il suo passaggio al club campano.

La trattativa è stata conclusa in poco più di 36 ore da Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana. Motivo principale l’infortunio di Sepe, che ha difeso i pali della porta della squadra di Nicola prima di doversi fermare. Berisha e Sirigu erano altri due nomi papabili, circolati nelle ultime ore, ma il club del presidente Iervolino ha scelto Ochoa che così potrà mettere la sua esperienza al servizio del campionato italiano.