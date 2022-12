Assalto Capitol Hill, la commissione della Camera incrimina Trump

La commissione della Camera per l’assalto al Congresso ha votato all’unanimità per raccomandare al dipartimento di Giustizia di incriminare Donald Trump per incitamento all’insurrezione ed altri crimini per la vicenda legata all’assalto a Capitol Hill, avvenuto a Washington il 6 gennaio 2021.

Secondo il rapporto della commissione, Trump ha “influenzato ed cercato di bloccare un processo ufficiale del governo degli Stati Uniti”, ha “complottato per frodare gli Stati Uniti, rilasciando in modo illegale false dichiarazioni al governo federale” ed ha “assistito e partecipato ad un’insurrezione contro gli Stati Uniti”.

Il comitato ha denunciato violazioni di quattro statuti penali da parte di Trump, sia nel periodo precedente la rivolta che durante l’insurrezione stessa, in quanto ha raccomandato l’ex presidente di essere perseguito al Dipartimento di Giustizia. Le accuse raccomandate dal comitato sono cospirazione per frodare gli Stati Uniti, ostruzione di un procedimento ufficiale del Congresso, cospirazione per fare una dichiarazione falsa e favoreggiamento di un’insurrezione.

Mentre un deferimento criminale è per lo più simbolico, con il Dipartimento di Giustizia che alla fine decide se perseguire Trump o altri, è una fine decisiva per un’indagine che aveva un obiettivo quasi singolare fin dall’inizio.

Il presidente Bennie Thompson, D-Miss., ha affermato che il sistema di giustizia penale può fornire responsabilità, aggiungendo: “Siamo certi che il lavoro di questo comitato contribuirà a fornire una tabella di marcia verso la giustizia”.

Thompson ha affermato che Trump “ha infranto la fede” che le persone hanno quando votano in una democrazia. “Ha perso le elezioni del 2020 e lo sapeva”, ha detto Thompson. “Ma ha scelto di provare a rimanere in carica attraverso uno schema in più parti per ribaltare i risultati e bloccare il trasferimento del potere”.

La rappresentante del Wyoming Liz Cheney, vicepresidente repubblicana del panel, ha dichiarato in apertura che ogni presidente nella storia americana ha difeso il trasferimento ordinato del potere, “tranne uno”.

Il comitato ha anche votato 9-0 per approvare la sua relazione finale, che includerà risultati, trascrizioni di interviste e raccomandazioni legislative.

Il riassunto di 154 pagine del rapporto, reso pubblico al termine dell’udienza, ha rilevato che Trump si è impegnato in una “cospirazione in più parti” per ribaltare le elezioni, diffondendo intenzionalmente false accuse di frode elettorale, facendo pressioni sul Congresso, sul Dipartimento di Giustizia e sul suo vice presidente affinché unire i suoi sforzi per sovvertire i risultati in modo che potesse rimanere al potere e poi rifiutarsi per ore di dire ai suoi sostenitori di lasciare il Campidoglio il 6 gennaio.

Anche se la maggior parte delle principali scoperte del rapporto non sono nuove, nel complesso rappresenta uno dei ritratti più schiaccianti di un presidente americano nella storia recente. Indipendentemente dal fatto che sia perseguito o meno, la giuria sta esponendo in dettaglio l’ampio sforzo di Trump per ribaltare la propria sconfitta e ciò che i legislatori affermano sia la sua diretta responsabilità per l’insurrezione dei suoi sostenitori.

Il panel, che si scioglierà il 3 gennaio con la nuova Camera a guida repubblicana, ha condotto più di 1.000 interviste, tenuto 10 audizioni pubbliche molto seguite e raccolto più di un milione di documenti da quando è stato lanciato nel luglio 2021. Come ha raccolto Dopo l’enorme quantità di prove, i membri si sono incoraggiati a dichiarare che Trump, un repubblicano, è responsabile del violento attacco al Campidoglio da parte dei suoi sostenitori quasi due anni fa.

Dopo aver superato la polizia, ferendone molti, i rivoltosi del 6 gennaio hanno preso d’assalto il Campidoglio e interrotto la certificazione della vittoria elettorale del democratico Joe Biden, facendo eco alle bugie di Trump sulla diffusa frode elettorale e mandando legislatori e altri a correre per salvarsi la vita.

L’attacco è arrivato dopo settimane di sforzi di Trump per ribaltare la sua sconfitta, una campagna che è stata ampiamente dettagliata dalla commissione nelle sue molteplici udienze pubbliche e presentata nuovamente dai legislatori lunedì. Molti degli ex aiutanti di Trump hanno testimoniato della sua pressione senza precedenti sugli stati, sui funzionari federali e sul vicepresidente Mike Pence per trovare un modo per contrastare la volontà popolare. Il comitato ha anche descritto in dettaglio come Trump abbia irritato la folla durante una manifestazione quella mattina e poi abbia fatto poco per fermare i suoi sostenitori per diverse ore mentre guardava la violenza svolgersi in televisione.

Il panel ha trasmesso alcune nuove prove durante la riunione, inclusa una recente intervista con Hope Hicks, aiutante di lunga data di Trump. Descrivendo una conversazione che ebbe con Trump in quel periodo, disse che lui le disse che a nessuno sarebbe importato della sua eredità se avesse perso le elezioni.

Hicks ha detto al comitato che Trump le aveva detto: “L’unica cosa che conta è vincere”.

Sebbene un cosiddetto deferimento penale non abbia una reale valenza legale, è una dichiarazione energica da parte del comitato e si aggiunge alla pressione politica già sul procuratore generale Merrick Garland e sul consigliere speciale Jack Smith, che sta conducendo un’indagine sul 6 gennaio e sulle azioni di Trump.

Il gruppo si è formato nell’estate del 2021 dopo che i repubblicani del Senato hanno bloccato la formazione di quella che sarebbe stata una commissione bipartisan e indipendente per indagare sull’insurrezione. Quando questo sforzo fallì, la Camera controllata dai Democratici formò un proprio comitato investigativo.

All’inizio del comitato, il leader repubblicano della Camera Kevin McCarthy della California, un alleato di Trump, ha deciso di non partecipare dopo che il presidente della Camera Nancy Pelosi ha rifiutato alcune delle sue nomine. Ciò ha lasciato un’apertura per due repubblicani anti-Trump alla Camera – i rappresentanti Liz Cheney del Wyoming e Adam Kinzinger dell’Illinois – per unirsi a sette democratici, lanciando un pannello insolitamente unificato nel Congresso diviso.

Mentre la missione del comitato era quella di fare un resoconto completo dell’insurrezione ed educare il pubblico su quanto accaduto, hanno anche rivolto il loro lavoro a un pubblico di uno: il procuratore generale. I legislatori del panel hanno apertamente fatto pressioni su Garland affinché indagasse sulle azioni di Trump, e il mese scorso ha nominato un consigliere speciale, Smith, per sovrintendere a due indagini relative a Trump, comprese quelle relative all’insurrezione e alla presenza di documenti riservati nella tenuta di Trump in Florida.

Nei documenti del tribunale all’inizio di quest’anno, il comitato ha suggerito che le accuse penali contro Trump potrebbero includere la cospirazione per frodare gli Stati Uniti e l’ostruzione di un procedimento ufficiale del Congresso.

In una “cospirazione per frodare gli Stati Uniti”, il comitato sostiene che le prove supportano una deduzione secondo cui Trump e i suoi alleati “hanno stipulato un accordo per frodare gli Stati Uniti” quando hanno diffuso disinformazione sulla frode elettorale e hanno fatto pressioni sui funzionari statali e federali per assistere in quello sforzo. Trump dice ancora di aver vinto le elezioni fino ad oggi.

Il panel afferma inoltre che Trump ha ostacolato un procedimento ufficiale, la sessione congiunta del Congresso in cui vengono certificati i voti del Collegio Elettorale. Il comitato ha affermato che Trump ha tentato o è riuscito a ostacolare, influenzare o impedire il processo cerimoniale del 6 gennaio e “lo ha fatto in modo corrotto” facendo pressioni su Pence per cercare di ribaltare i risultati mentre presiedeva la sessione. Pence ha rifiutato di farlo.

Un rinvio penale con l’accusa di insurrezione è un chiaro tentativo di ritenere Trump direttamente responsabile dei rivoltosi che hanno preso d’assalto l’edificio. Lo statuto sull’insurrezione raramente utilizzato criminalizza qualsiasi tentativo di incitare, impegnarsi o assistere una ribellione o un’insurrezione “contro l’autorità degli Stati Uniti”.

Il comitato può presentare rinvii etici per cinque repubblicani della Camera – incluso McCarthy – che hanno ignorato le citazioni in giudizio del Congresso dal pannello.

La giuria ha citato in giudizio McCarthy, R-Calif., e i rappresentanti Jim Jordan dell’Ohio, Scott Perry della Pennsylvania, Andy Biggs dell’Arizona e Mo Brooks dell’Alabama. Il panel ha indagato sulle conversazioni di McCarthy con Trump il giorno dell’attacco e sugli incontri che gli altri quattro legislatori hanno avuto con la Casa Bianca in precedenza mentre Trump e alcuni dei suoi alleati lavoravano per ribaltare la sua sconfitta elettorale.