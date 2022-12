Qatar 2022, oggi la finalissima Argentina-Francia

La Croazia conquista il terzo posto battendo il Marocco 2-1.

I Mondiali 2022 in Qatar sono arrivati all’atto conclusivo. Si gioca oggi la finale del torneo: a contendersi il titolo sono Argentina e Francia. L’appuntamento è alle ore 16 italiane. Si gioca al Lusail Stadium, a circa 15 km da Doha. Grande attesa per la sfida tra numeri 10, Messi e Mbappé. Per i francesi sarà la quarta finale in Coppa del Mondo, per gli argentini invece sarà la sesta.

La Croazia conquista il terzo posto del Mondiale 2022 in Qatar: sul terreno del Khalifa International Stadium di Al Rayyan batte 2-1 il Marocco. Succede tutto nel primo tempo. A sbloccare il risultato è Gvardiol di testa al 7’. Dopo due minuti il pareggio dei marocchini: ci pensa Dari, sempre di testa. Al 42’ il raddoppio della Croazia: destro a giro vincente di Orsic. Nella ripresa il Marocco ci prova fino all’ultimo, ma il risultato non cambia. La vittoria va ai croati, che tornano sul podio di un Mondiale dopo il secondo posto del 2018 e il terzo del 1998. Per i marocchini rimane il record: sono la prima nazionale africana a essere arrivata in semifinale in un Mondiale. Domenica alle 16 la finalissima tra Argentina e Francia.