Kiev, colpito il quartier generale di Wagner nel Lugansk

Nella città occupata dai russi di Kadiivka, nella regione di Lugansk, si è verificata un’esplosione in un hotel dove si trovava il quartier generale del gruppo russo Wagner. A sostenerlo è il capo dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergei Gaidai.

Il Cremlino ha confermato l’avvenuta telefonata di oggi fra il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo turco Recep Tayyp Erdogan: si è parlato in particolare di progetti congiunti nel settore dell’energia, accordo sul grano, situazione in Ucraina e in Siria. Potrebbero volerci due o tre mesi per riparare il sistema elettrico danneggiato dai droni lanciati dall’esercito russo su Odessa e gli abitanti sono stati esortati a lasciare la città, qualora ne avessero l’opportunità.

“La situazione nella regione è molto difficile”, ha detto il presidente Zelensky, ricordando che il blackout affligge oltre un milione e mezzo di persone. Intanto nessun passo avanti si registra nel lavoro diplomatico.

Un team internazionale di consulenti legali ha lavorato con i pubblici ministeri locali nella riconquistata città ucraina di Kherson nei giorni scorsi, quando hanno iniziato a raccogliere prove di presunti crimini sessuali da parte delle forze russe come parte di un’indagine su vasta scala.

Lo riferisce Sky News, sottolineando che la visita di un team di Global Rights Compliance, uno studio legale internazionale con sede a L’Aia, non era stata precedentemente segnalata. Le accuse di stupri e altri abusi in tutto il Paese da parte dei russi sono emerse subito dopo l’invasione russa del 24 febbraio, secondo i media e le Nazioni Unite. Mosca ha negato di aver commesso crimini di guerra o di aver preso di mira i civili, e il Cremlino nega le accuse di violenza sessuale da parte dell’esercito russo in Ucraina.