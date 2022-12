La Russia si concentra sui mezzi pacifici

Ma se non resta altro è pronta a difendersi con tutti i mezzi a disposizione.

Kiev continua ad attaccare obiettivi in Russia con i droni. il segretario di Stato americano Blinken ha escluso qualsiasi coinvolgimento Usa: “Non abbiamo mai spinto Kiev ad attaccare la Russia”. Papa Francesco: in Ucraina si ripete quanto accaduto agli ebrei. Mosca intanto esclude prospettive per colloqui di pace. Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato nominato ‘Persona dell’Anno’ dalla rivista Time.

Usa e Regno Unito annunciano una nuova partnership energetica per ridurre la dipendenza europea dall’energia russa. Putin avverte: “La minaccia di una guerra nucleare è in aumento”. Intanto Ursula von der Leyen: “Taglieremo l’accesso della Russia a tutti i tipi di droni e veicoli aerei senza pilota. L’Ue propone di vietare le esportazioni dirette di motori per droni in Russia e l’esportazione verso Paesi terzi, come l’Iran, che potrebbero fornire droni alla Russia”.

“Kiev potrebbe rimanere senza elettricità, acqua e riscaldamento. Potrebbe dunque verificarsi un’apocalisse, come nei film di Hollywood, quando è impossibile vivere nelle case a causa delle basse temperature”. Lo ha detto il sindaco della capitale ucraina, Vitaly Klitschko, secondo quanto riporta Ria Novosti.

“Al momento abbiamo predisposto circa 500 punti di riscaldamento autonomi, ma per una città con una popolazione di 3 milioni di abitanti 500 punti non sono niente”, ha aggiunto Klitschko.