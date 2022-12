Guerra Ucraina, Mosca risponde agli attacchi di Kiev

Mosca adotterà “le misure necessarie per garantire la sicurezza in seguito ai continui attacchi terroristici di Kiev sul territorio russo”. Lo ha affermato il Cremlino dopo il nuovo attacco a Kursk contro un deposito di un aeroporto russo. Entrati in vigore l’embargo Ue al petrolio russo via mare e il price cap a 60 dollari al barile. Il presidente ucraino Volodynyr Zelensky ha visitato il Donbass, recandosi vicino alla linea del fronte, secondo fonti ufficiali.

Un drone ha attaccato un aeroporto nella regione russa di Kursk, al confine con l’Ucraina, e un serbatoio di stoccaggio del petrolio ha preso fuoco. Dura la reazione del Cremlino che annuncia risposte e esclude prospettive per colloqui di pace: “La Russia deve raggiungere gli obiettivi dell’operazione militare speciale e questo sarà fatto”, dice il portavoce Peskov. Intanto, visita a sorpresa di Zelensky nel Donbass. All’Ecofin va in scena un braccio di ferro tra Ungheria e Ue: il veto di Orban blocca i fondi all’Ucraina e la minimum tax.

Il direttore generale dell’Aiea: “Sto lavorando alla creazione di una zona di protezione della centrale nucleare per evitare attacchi e danni”. E annuncia che tornerà presto in Russia e in Ucraina per cercare un accordo sulla messa in sicurezza della zona attorno ai reattori.