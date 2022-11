Guerra Ucraina, Kherson sotto attacco

Putin: "Soldati russi sono eroi".

Il presidente russo Vladimir Putin ha definito “eroi” i soldati che combattono in Ucraina, durante un incontro avuto oggi con una delegazione di loro madri. Putin ha rivolto loro l’invito a non credere a tutte le “false notizie, inganni e menzogne” diffuse attraverso Internet. E ha aggiunto: “La Russia raggiungerà suoi obiettivi’ in Ucraina”.

Le forze russe hanno nuovamente bombardato oggi la città ucraina di Kherson e sono state segnalate vittime tra la popolazione civile: nella città è stato anche necessario evacuare i pazienti dagli ospedali. Tutte le centrali nucleari ucraine sono riallacciate al sistema elettrico nazionale dopo il completo blackout causato dai bombardamenti russi dei giorni scorsi.

Lo afferma il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Raphael Mariano Grossi. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: “Questa è una guerra dove la Russia è l’aggressore e l’Ucraina si difende”, “non ci sarà pace se vince l’aggressore, se prevale l’autocrazia”.

Nella riunione del Consiglio straordinario Ue Affari interni “i ministri hanno sottolineato l’importanza di continuare a migliorare la pianificazione generale di emergenza nei singoli Stati membri e a livello dell’Unione per affrontare l’aumento del flusso di rifugiati verso l’Unione europea quale conseguenza della guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata della Russia contro Ucraina, anche attraverso sufficienti fonti di finanziamento”.

E’ quanto si legge nel documento conclusivo della riunione redatto dalla presidenza ceca del Consiglio Ue. “Con circa 4 milioni di rifugiati ucraini che finora hanno ricevuto la protezione temporanea nell’Unione europea, i sistemi nazionali di asilo e accoglienza degli Stati membri si trovano sotto pressione”, si precisa nel documento.