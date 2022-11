Guerra Ucraina, USA: Zelensky inizi a pensare a richieste realistiche

Il consigliere alla sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan in un recente incontro con Zelensky gli avrebbe raccomandato di iniziare a pensare a “richieste realistiche e priorità per le trattative, inclusa una rivalutazione” dell’obiettivo di riguadagnare la Crimea, annessa nel 2014.

Le autorità di Kherson: “I civili vadano via dalle zone liberate”. Secondo Kiev, nell’ultima settimana le forze ucraine hanno liberato 179 insediamenti sulla riva destra del fiume Dnepr. Il consigliere di Zelensky, Podolyak: “Il sostegno alla guerra nella Federazione sta rapidamente cadendo verso il basso”. Ma l’azione militare non si ferma. Zaporizhzhia colpita da bombe a grappolo, sminata l’area. Salve di missili anche su Nikopol, due donne ferite.

A Zaporizhzhia, regione sud-orientale dell’Ucraina dove si trova la più grande centrale nucleare d’Europa, le forze dell’ordine hanno evacuato i residenti del distretto di Shevchenkiv dopo un attacco missilistico russo. Putin non parteciperà al G20 di Bali, né in presenza né online, per “impegni” interni al Paese. Mattarella: “Di fronte ai conflitti serve coesione Ue e Paese”.

Le forze russe stanno ammassando le loro truppe nell’area di Melitopol della regione di Zaporizhzhia, e le stanno riducendo in una serie di insediamenti sulla riva sinistra del Dnepr nella regione di Kherson. Lo sostiene lo Stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina, citato da Ukrainska Pravda.

“C’è un aumento delle truppe di occupazione nella zona di Melitopol della regione di Zaporizhzhia. Fortificazioni vengono costruite attorno al perimetro della città. Ai civili è vietato avvicinarsi all’area dell’aeroporto”, ha riferito lo Stato Maggiore.

“Negli insediamenti di Kakhovka, Tavriysk e Novaya Kakhovka della regione di Kherson temporaneamente occupata dal nemico, si osserva una diminuzione del numero del personale nemico. Un numero minimo di invasori resta nelle città, le pattuglie si muovono lungo le strade”, ha sottolineato.