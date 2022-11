Kiev: stiamo vincendo battaglie sul campo, ma la guerra continua

“Stiamo vincendo battaglie sul campo. Ma la guerra continua” dopo la liberazione di Kherson ha dichiarato il ​​ministro degli Esteri ucraino Kuleba. Festa e bandiere ucraine nelle strade. Per la Casa Bianca è una “straordinaria vittoria”, ma il Cremlino ribadisce che la regione resterà russa. L’Ucraina non sta prendendo in considerazione colloqui con la Russia per porre fine alla guerra: ha detto il procuratore generale Andriy Kostin.

“Non credo che la questione della ripresa dei negoziati sia possibile”, ha dichiarato con fermezza. Il ministero della Difesa di Mosca afferma che oltre 30.000 soldati e 5.000 mezzi militari e armamenti sono stati trasferiti sulla sponda sinistra del fiume Dnipro. Putin non parteciperà al G20 di Bali, né in presenza né online, per “impegni” interni al Paese. Mattarella: “Di fronte ai conflitti serve coesione Ue e Paese”.

Un colloquio con il presidente russo, Vladimir Putin, nelle prossime 48-72 ore. E’ quanto si aspetta il leader turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha spiegato le sue intenzioni ai giornalisti che si trovavano con lui sul volo di ritorno dall’Uzbekistan. “Se posso contattarlo durante questi due o tre giorni, avrò l’opportunità di parlare con lui di ciò che pensa, di quali passi farà” la Russia, ha detto Erdogan dopo il ritiro delle truppe russe da Kherson.

Il presidente turco ha quindi sostenuto che sarebbe stata opportuna la presenza di Putin al vertice del G20 in Indonesia, sottolineando che la decisione del presidente russo di non partecipare è una sua decisione e che sarebbe sbagliato discuterla.