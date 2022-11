Guerra Russia-Ucraina: gli USA trattano con Mosca

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha ribadito che la Casa Bianca tiene aperte le linee di comunicazione con Mosca per scongiurare la possibilità di una catastrofe nucleare. Lo abbiamo fatto quando è stato necessario chiarire potenziali malintesi e cercare di ridurre i rischi e ridurre la possibilità di catastrofi come il potenziale uso di armi nucleari”, ha detto Sullivan.

Dopo l’incontro, avvenuto ieri, tra il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, e il segretario alla Difesa americano, Lloyd Austin, sarebbe emersa la necessità di fornire all’Ucraina, nel sesto decreto aiuti, l’invio di sistemi missilistici di difesa aerea. L’esercito italiano avrebbe a disposizione sistemi Samp/T, Stinger e Aspide.

Zelensky intanto ha depositato in Parlamento le proposte di legge per l’approvazione dei suoi decreti di estensione della legge marziale e della mobilitazione generale in Ucraina.

A dare le indiscrezioni è The Sun, che cita l’intervento alla tv statale russa del colonnello Igor Korotchenko. Lo scorso 26 ottobre il presidente russo aveva assistito da remoto a un test con l’impiego di armi atomiche confermato dal ministro della Difesa Serghei Shoigu, che non aveva però parlato della simulazione contro Stati Uniti e Regno Unito.

“Al vertice del G20 il presidente Biden ribadirà il sostegno incondizionato degli Stati Uniti all’Ucraina e la condanna senza se e senza della Russia per la sua aggressione”. Lo ha detto un alto funzionario della Casa Bianca in un briefing con la stampa. USA: “Sosterremo Kiev ma non entreremo in guerra”.