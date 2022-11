MotoGp Valencia: Francesco Bagnaia su Ducati è campione del mondo

Francesco “Pecco” Bagnaia, su Ducati, è campione del mondo della MotoGP. La certezza del titolo è arrivata a Valencia nell’ultimo Gp della stagione (vinto da Rins davanti a Binder e Martin), nel quale il pilota italiano si è piazzato al nono posto, mentre il francese Fabio Quartararo – l’unico che poteva strappargli il titolo – non è andato oltre il quarto.

“È stata la gara più dura della mia vita, volevo arrivare fra i primi cinque, poi ho cominciato a soffrire tantissimo durante la gara. Sono felicissimo, è stata una bellissima giornata”, ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky dopo la corsa.

Bagnaia riporta il mondiale in Italia 13 anni dopo l’ultimo trionfo di Valentino Rossi (2009); la Ducati non vinceva nella Classe regina dal 2007, quando s’impose con l’australiano Casey Stoner. Bagnaia ha trionfato in sella a una moto italiana, la Ducati, che ha sede nel quartiere di Borgo Panigale, a Bologna. Era dal 1972 che non si verificava una doppietta italiana iridata nella Classe regina del motociclismo. L’ultimo a trionfare in sella a una moto italiana è stato il grande Giacomo Agostini, con la MV Agusta: allora la Classe era la 500 cc.

Ottima partenza di Rins che si porta in testa scattando dalla quinta posizione. Dietro di lui Martin e Miller. Bagnaia recupera subito posizioni e nel primo giro c’è un duello con Quartararo (i due entrano anche a contatto). Pecco supera il francese che però qualche giro dopo torna avanti al rivale e allunga. Intanto finisce la gara di Pol e Aleix Espargaró. Al giro 10 cade Marc Marquez che era quarto: il suo mondiale finisce così.

Al giro 19 Marini supera Bagnaia che scende in nona posizione qualche giro dopo superato anche da Bastianini, mentre Quartararo è quinto dopo essere stato passato da Binder. Al giro 23 cade Miller (che era terzo). A due giri dal termine Binder sale al secondo posto con Quartararo sempre quarto e Bagnaia nono. Il gp finisce con la vittoria di Rins davanti a Binder e Martin. Quartararo chiude quarto e Bagnaia nono: il pilota italiano è campione del mondo.