Medvedev minaccia uso nucleare per regioni annesse

La Gran Bretagna non resterà “impunita” per il suo presunto ruolo nel recente attacco alla flotta russa del Mar Nero, in Crimea, e nel sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.

Ma l”Unione Europea definisce “un’accusa del tutto infondata” la dichiarazione di Mosca secondo cui vi sarebbe il Regno Unito dietro gli attacchi ai gasdotti nel mar Baltico. Medvedev avverte: “Pronti a usare il nucleare per le regioni annesse”.

Dopo gli attacchi missilistici russi alle infrastrutture energetiche in Ucraina, da questa mattina nella capitale sono state riattivate le utenze di luce e acqua. Dopo che Mosca ha sospeso la sua adesione all’accordo sulla distribuzione del grano, sostenendo che l’Ucraina ha abusato del corridoio per la spedizione sicura dei cereali, interviene Putin: “Kiev garantisca sicurezza del traffico”.

Il presidente turco Erdogan discuterà con gli omologhi di Russia e Ucraina dell’accordo per l’esportazione del grano dai porti ucraini. Secondo indiscrezioni della Nbc, Joe Biden “ha perso la pazienza” nel corso di una telefonata lo scorso giugno con Zelensky, perché lui gli aveva “chiesto altri aiuti”. L’ambasciatore russo Razov: “Non escludo che l’Italia, oltre alle armi, abbia mandato in Ucraina anche uomini”. Poi la precisazione: “Non si tratta di persone, ma di cannoni”.