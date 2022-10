Guerra Ucraina: il presidente russo annuncia nuove armi

“La Russia ha espresso la volontà di condurre dialoghi con Ucraina e Stati Uniti e di riprendere i negoziati, cosa che la Cina accoglie con favore”. A riferirlo, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin. Nella notte truppe russe hanno sparato missili S-300 su Mykolaiv, in particolare contro la condotta idrica e altri bombardamenti sono stati avvertiti a Nikopol, che si trova di fronte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu ha riferito al presidente Vladimir Putin che la mobilitazione parziale per l’Ucraina si è conclusa. Il leader ceceno Ramzan Kadyrov ha confermato con un messaggio su Telegram che una sua unità è finita nei giorni scorsi sotto il fuoco dell’artiglieria ucraina nella regione meridionale di Kherson, riportando vittime e feriti. Telefonata tra Meloni e Zelensky.

Il presidente russo, Vladimir Putin, si è congratulato con Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio. Lo ha riferito l’ambasciatore russo in Italia, Serghei Razov, aggiungendo che anche il ministro degli Esteri Serghei Lavrov ha fatto lo stesso con l’omologo Antonio Tajani.

“Posso dire che il presidente Putin si è congratulato con Giorgia Meloni per l’incarico, il ministro degli Esteri Lavrov ha fatto le congratulazioni al ministro Tajani”, ha detto Razov in un’intervista al sito Byoblu, a margine del forum economico euroasiatico che si sta tenendo a Baku in Azerbaijan.

“Anche i presidenti delle due Camere del Parlamento russo hanno inviato le loro congratulazioni ai rispettivi omologhi italiani augurandogli successo”, ha aggiunto Razov. L’agenzia ufficiale russa Ria Novosti, sottolinea come Putin non abbia riservato lo stesso trattamento ai due premier britannici saliti a Downing Street negli ultimi due mesi, Liz Truss e Rishi Sunak.