Assago, un uomo accoltella 5 persone in centro commerciale

Fermato un 46enne. La vittima sarebbe un dipendente Carrefour.

Una persona è morta e 4 sono rimaste ferite in un’aggressione con coltello che ha avuto luogo nel centro commerciale di Assago (Milano), in via Milanofiori. Un uomo di 46 anni, che avrebbe disturbi psichici, è stato fermato dalle Forze dell’ordine ed è stato consegnato ai Carabinieri di Corsico. La vittima sarebbe un dipendente Carrefour.

I feriti, di cui uno in condizioni gravi sono stati colpiti da un’arma bianca: si parla di lesioni da armi da taglio. Tra di loro c’è anche il calciatore del Monza Pablo Marí, trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, cosciente e non in gravi condizioni. Qui, dovrebbe essere raggiunto dall’amministratore delegato del club, Adriano Galliani, e dal tecnico, Raffaele Palladino. Al momento, non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma – secondo quanto riferito dagli investigatori – allo stato si esclude un atto terroristico. Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, tre automediche e sei ambulanze.

Tra i feriti gravi, un trentenne con ferite da arma da taglio a torace e addome è stato soccorso in arresto cardio circolatorio e trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano. Gli altri sembrano al momento meno gravi, compreso il calciatore del Monza Pablo Marì. Quasi tutti hanno ferite d’arma da taglio al torace. Una donna di 72 anni, anche lei in ospedale, è stata colpita alla mano. Soccorsa, ma non portata in ospedale perché non grave, una donna di 81 anni.

È un incensurato, in cura da un anno per una forte crisi depressiva, il 46enne fermato per gli accoltellamenti. Secondo la ricostruzione, l’uomo è entrato nel centro commerciale, ha preso un coltello dagli scaffali ed ha cominciato a colpire le prime persone nelle vicinanze, prima di essere fermato.

“Ora che siamo lontane siamo più tranquille ma eravamo veramente terrorizzate, non capivamo cosa succedeva, vedevamo gente scappare in lacrime”, ha raccontato all’Ansa una ragazza che si trovava nel centro commerciale di Assago al momento dei fatti. “Mi è rimasta molto impressa una ragazza che piangeva, completamente sotto shock” aggiunge la testimone. Un’altra ragazza ha detto che inizialmente si era pensato a uno scippo, “perché abbiamo visto dei ragazzi e una signora correre, poi abbiamo visto sempre più gente con facce sconvolte e abbiamo capito che era successo qualcosa di grave”.

Temendo che fossero coinvolte armi da fuoco, una dipendente di un bar del centro commerciale ha nascosto la testimone e altre persone “nel retro del bar”. Poco dopo, accertato che non ci fossero pistole, continua la testimone, “abbiamo visto gente scappare e siamo andate via anche noi, siamo uscite mentre dall’altoparlante del centro commerciale chiedevano l’intervento urgente di un medico e ci siamo allontanate il più velocemente possibile”. Ora, “sapere che l’hanno preso ci mette tranquille e speriamo – conclude – che i feriti possano cavarsela”.

Carrefour Italia “esprime la massima vicinanza ai dipendenti e ai clienti coinvolti nell’aggressione e alle loro famiglie” presso l’Ipermercato di Assago. L’azienda conferma che “si è subito attivata per allertare i soccorsi e le forze dell’ordine e per fermare l’aggressore, che è stato preso in custodia, e per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso”.

Rappresentanti dei vertici aziendali si sono immediatamente recati sul posto e sono in stretto contatto con le vittime e le loro famiglie, precisa una nota. Carrefour Italia ha inoltre subito attivato un servizio di supporto psicologico per tutti i collaboratori coinvolti direttamente o indirettamente nell’accaduto.