Il Partito Comunista riconferma Xi Jinping presidente della Cina

Il Partito Comunista al governo cinese ha riaffermato il continuo dominio del presidente Xi Jinping nella guida della nazione sabato, un giorno prima di concedergli un terzo mandato di cinque anni ampiamente previsto come leader.

Un congresso del partito ha effettivamente rimosso il premier Li Keqiang dalla leadership di alto livello. Li, il funzionario n. 2 della nazione, è un sostenitore delle riforme orientate al mercato, che sono in contrasto con le mosse di Xi per espandere il controllo statale sull’economia.

L’incontro di una settimana, che si è concluso sabato, ha anche scritto le principali iniziative politiche di Xi sull’economia e l’esercito nella costituzione del partito, nonché la sua spinta a ricostruire e rafforzare la posizione del partito dichiarandola assolutamente centrale per lo sviluppo e il futuro della Cina.

Gli analisti stavano osservando segni di indebolimento o sfida alla posizione di Xi, ma nessuno era evidente. La rimozione di Li, sebbene non inaspettata, ha segnalato la continua stretta presa di Xi sul potere nella seconda economia più grande del mondo.

“Il congresso invita tutti i membri del partito ad acquisire una profonda comprensione del significato decisivo di stabilire la posizione centrale del compagno Xi Jinping nel Comitato centrale del partito e nel partito nel suo insieme e stabilire il ruolo guida del pensiero di Xi Jinping”, si legge in una risoluzione sulla costituzione approvata nella seduta conclusiva di sabato.

“Il pensiero di Xi Jinping” si riferisce alla sua ideologia, sancita nello statuto del partito al precedente congresso del 2017.

In brevi osservazioni conclusive, Xi ha affermato che la revisione della costituzione “stabilisce chiari requisiti per sostenere e rafforzare la leadership generale del partito”.

Li era tra quattro dei sette membri dell’onnipotente Comitato permanente del Politburo del partito che mancavano dal suo nuovo Comitato Centrale di 205 membri, che è stato formalmente eletto nella sessione di chiusura.

Ciò significa che non saranno riconfermati nel Comitato Permanente in un shuffle di leadership che sarà svelato domenica. Ci si aspetta che Xi mantenga il primo posto, ottenendo un terzo mandato come segretario generale.

Gli altri tre che sono stati abbandonati erano il capo del partito di Shanghai Han Zheng, il capo dell’organo consultivo del partito Wang Yang e Li Zhanshu, un alleato di lunga data di Xi e capo della legislatura in gran parte cerimoniale.

Li Keqiang rimarrà premier per altri sei mesi circa fino a quando non verrà nominata una nuova lista di ministri del governo.

Se fosse rimasto nel Comitato Permanente, avrebbe indicato un possibile respingimento all’interno della leadership contro Xi, in particolare sulla politica economica. Li era già stato in gran parte messo da parte, tuttavia, poiché Xi ha preso il controllo della maggior parte degli aspetti del governo.

Gli oltre 2.300 delegati al congresso del partito – che indossavano mascherine chirurgiche blu secondo la rigida politica cinese “zero-COVID” – si sono incontrati nella Grande Sala del Popolo nel centro di Pechino.

La maggior parte dei media, compresi tutti i giornalisti stranieri, non è stata ammessa alla prima parte della riunione quando si è svolta la votazione.

L’ex presidente cinese Hu Jintao, predecessore di Xi come leader del partito, è stato aiutato a scendere dal palco a poco più di due ore dall’inizio dell’incontro di 3,5 ore senza spiegazioni, suscitando speculazioni sulla sua salute.

Hu, 79 anni, ha parlato brevemente con Xi, al quale era stato seduto accanto in prima fila, prima di andarsene con un assistente che lo teneva per un braccio. Jiang Zemin, 96 anni, che era presidente prima di Hu, non si è presentato a questo congresso.

Tra le 205 persone nominate al Comitato Centrale c’erano solo 11 donne, ovvero circa il 5% del totale. I membri di gruppi di minoranza costituivano il 4%. Tali percentuali erano più o meno le stesse dell’ultimo Comitato Centrale.

Almeno un membro del comitato, Wang Junzheng, leader del Partito Comunista in Tibet, è stato sanzionato dagli Stati Uniti per violazioni dei diritti umani.

La polizia era di stanza lungo le strade principali, con gli addetti alla sorveglianza del quartiere vestiti di rosso brillante a intervalli regolari, per tenere d’occhio eventuali potenziali interruzioni.

Un individuo ha colto di sorpresa le autorità la scorsa settimana srotolano striscioni da un cavalcavia a Pechino che chiedevano la rimozione di Xi e attaccavano le dure restrizioni sulla pandemia del suo governo.