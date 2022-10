Guerra Ucraina: colloquio telefonico tra il Pentagono e il Cremlino

Il Pentagono conferma il colloquio telefonico fra il ministro della difesa Usa Lloyd Austin e l’omologo russo Sergey Shoigu e in una nota specifica “l’importanza di mantenere linee di comunicazione”. Una serie di esplosioni hanno scosso la città di Kharkiv, nel nord-est dell’Ucraina.

La città di Zaporizhzhia è stata colpita da un attacco missilistico russo. Starukh ha precisato che le forze russe hanno preso di mira il centro regionale e ha esortato i residenti a mettersi al riparo nei rifugi. Al via razionamenti dopo gli attacchi alle centrali elettriche. Il Cremlino avverte la Nato: “Vicini allo scontro diretto”.

Kiev chiede missione internazionale a diga di Kakhovka. Secondo il presidente ucraino Zelensky la Russia sta “ritardando deliberatamente” le esportazioni attraverso i corridoi del grano dall’Ucraina.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha assicurato che gli Stati Uniti prenderanno in considerazione ogni mezzo per far progredire la diplomazia con la Russia a proposito dell’Ucraina: “Prenderemo in considerazione ogni strumento per far progredire la diplomazia con la Russia”, ha detto Blinken, che però ha aggiunto di non aver “visto alcun segno dell’intenzione di Mosca di porre fine alla sua aggressione”.