Putin introduce la legge marziale nelle regioni annesse

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto in base al quale la legge marziale viene introdotta nelle quattro regioni ucraine che la Russia ha annesso illegalmente: quelle di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e di Kherson. Nel suo intervento al Consiglio di sicurezza russo, Putin ha emesso un decreto che limita i movimenti dentro e fuori otto regioni confinanti con l’Ucraina.

Ursula von der Leyen, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo, ha detto: “Gli attacchi mirati della Russia contro le infrastrutture civili, in particolare le reti elettriche, stanno segnando un nuovo capitolo in una guerra già crudele. L’ordine internazionale è chiaro: questi sono crimini di guerra”. In Ucraina inizia il razionamento dell’erogazione elettrica.

Il popolo ucraino, rappresentato dal suo presidente, dai leader eletti e dalla sua società civile è il vincitore del Premio Sacharov 2022, il massimo riconoscimento assegnato dall’Eurocamera per la libertà di pensiero. Zelensky parla con Erdogan: “Grazie per sostegno irremovibile a integrità e sovranità”. il leader turco: “Rilanciare negoziati”.

Ucraina, Kiev: legge marziale russa serve a reprimere resistenza

“La dichiarazione della cosiddetta legge marziale da parte della Federazione Russa ha come scopo di reprimere la resistenza degli abitanti degli oblast di Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson che si oppongono all’occupazione russa”.

A dichiararlo è il ministero degli Esteri ucraino dopo la proclamazione della legge marziale nelle quattro regioni ucraine annesse illegalmente dalla Russia. “Il decreto di Putin è nullo e privo di valore. Non ha valore legale per l’Ucraina e i suoi cittadini, così come per la comunità internazionale”, prosegue il ministero. La diplomazia di Kiev invita i partner occidentali a condannare i tentativi russi di “privare i residenti dei territori temporaneamente occupati dei diritti umani fondamentali, e di condannare i piani illegali per legalizzare il saccheggio, le deportazioni forzate e le mobilitazioni”. Il comunicato si conclude con un’esortazione ai partner occidentali perché forniscano sistemi di difesa aerea all’Ucraina.