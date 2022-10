Eventi “preziosi” a Milano tra moda, arte, design e artigianato d’autore

Gli stilisti Pierre Prandini e Mario Cilano, il 20 ottobre, hanno aperto le porte del loro Atelier di Corso Buenos Aires, in occasione della Milano Jewelry Week, con un “parterre de rois” adatto alle grandi occasioni. Appuntamenti “preziosi” all’insegna dell’eccellenza del Made in Italy.

Palazzi prestigiosi, atelier di alta gioielleria, scuole e laboratori di arte orafa, boutique di moda, showroom di design, mostre d’arte, talk e iniziative speciali. Tutto questo è Milano Jewelry Week, iniziativa giunta alla sua seconda edizione, che sta trasformando il capoluogo meneghino nella capitale del gioiello dell’arte, del design e degli appuntamenti “preziosi”, all’insegna dell’eccellenza del Made in Italy.

Con 750 espositori, oltre 100 location e più di 150 eventi in programma, la settimana del gioiello è nuovamente protagonista a Milano dal 20 al 23 ottobre 2022, con un itinerario che si snoda attraverso percorsi tematici e appuntamenti speciali, in cui scoprire tutte le sfaccettature di un mondo così affascinante e di pregio.

Milano: un “gioiello” a cielo aperto tra arte, design e moda

Accanto agli appuntamenti del ricco calendario ufficiale, molti altri eventi collaterali stanno animando Milano tra design, arte e moda. Gli stilisti Pierre Prandini e Mario Cilano, founder di PM Luxwear, hanno aperto le porte del loro Atelier di corso Buenos Aires 77, in occasione della Milano Jewelry Week con un “parterre de rois” adatto alle grandi occasioni. Il loro brand, PM Luxwear, è una firma che nasce nel 2021, dalla convergenza delle rispettive storie di vita e arte dei due stilisti. Il loro background creativo colloca i due fashion designer nell’empireo degli stilisti emergenti, depositari di un brand sinonimo di eccellenza e qualità di produzione Made in Italy, così come lo sono tutti i materiali utilizzati per le loro creazioni.

Quando un progetto diviene stile di vita a difesa della salute e della vita di madri e bambini

I due designer sono, inoltre, volontari della Fondazione ASM (Associazione Italiana Studio Malformazioni), presieduta da Marinella Di Capua e impegnata in campagne di sensibilizzazione, prevenzione, ricerca e cura nell’ambito delle malformazioni infantili, con lo scopo di garantire alle future mamme assistenza perfezionata e puntuale con più specialisti, per la salute dell’infanzia. Questo evento ha inaugurato il percorso che porterà alla cena di gala del 15 novembre, all’hotel Principe di Savoia, a sostegno delle attività della Fondazione.

Artigianato dei sogni in formato gioiello: quando l’arte è espressione di spiritualità

Tra gli ospiti d’onore, presso lo showroom di corso Buenos Aires 77, la jewelry designer Nicoletta Cardin – founder di RiP.iP, ricercato marchio di gioielli di ispirazione bucolica – che ha presentato la nuova collezione di preziosi. “Artigiana” di sogni in formato gioiello, Nicoletta Cardin, classe ’74, cresce nel caleidoscopico mondo della moda e del design. Viaggiando, ha l’occasione di conoscere e apprezzare culture diverse e questo la porta a laurearsi in Sociologia. Il matrimonio con l’imprenditore Lorenzo Grassini, attivo in ambito finanziario, le fa scoprire la sua vera spiritualità. Trasferitasi in via definitiva nella meravigliosa campagna senese, si introduce in una nuova consapevolezza, alimentata dallo stupore della natura circostante, che la spinge a trovare nuove fonti d’ispirazione. Scopre, così, il frutto del peperoncino, di cui studia tutte le proprietà benefiche per la salute. Ma non solo: comprende che, al di là dei benefici naturali, ve ne sono altri spirituali. Nelle infinite varietà del peperoncino, Nicoletta vede rispecchiarsi quelle dell’anima, così come nella varietà dei suoi colori le infinite sfumature delle nostre personalità. Da qui l’idea di rendere frutti così peculiari, legati alla purezza dei metalli nobili, protagonisti di una linea di gioielli dal semplice nome “Il peperoncino”, con la convinzione che il regno vegetale e quello animale siano legati da una naturale indissolubilità. Da tutto questo nasce RiP.iP e la sua avventura nel mondo dei gioielli. Ad accompagnare Nicole Cardin: il marito Lorenzo Grassini, presidente di Rochel Invest, veicolo di investimento con sede a Londra, che si pone come ponte tra finanza e imprenditoria, con l’obiettivo di convogliare investimenti in PMI italiane, con una propensione particolare per il mondo dell’arte e del lusso.

Il design scommette sulla bellezza: Skin Up punta all’innovazione

L’azienda Biomedical Pharma era presente all’evento con l’innovativo Skin Up, un dispositivo di design hitech, alleato nella cura e nella protezione della pelle, primo device dotato di nebulizzatore cosmetico a ultrasuoni senza gas propellenti, in grado di veicolare sulla pelle una formula dermocosmetica ricca di principi attivi, senza contaminare l’area da idratare con le mani. Un trattamento istantaneo per viso e collo, della durata di soli 15 secondi, che sfrutta le proprietà della formula antiaging Tri-Complex, a base di Acido Ialuronico, Coenzima Q12 e Acido Lipoico. La mission di Biomedical Pharma – azienda nata dall’esigenza di migliorare la sicurezza e la qualità di vita delle persone – è la salvaguardia del benessere. I costanti investimenti in ricerca e innovazione le hanno permesso di sviluppare soluzioni eco friendly per la salute quotidiana, seguendo una politica ispirata al paradigma delle tre P: Planet, People, Passion.

Un messaggio in “rosa” nel mese della prevenzione: ogni donna è un gioiello da custodire con cura

In occasione dell’Ottobre Rosa – il mese dedicato alla prevenzione femminile – questo evento ha diffuso un messaggio di salute. Protagonisti di uno speech sull’importanza di prevenzione, diagnosi precoce, stili di vita, approccio multidisciplinare alle cure, sostegno alle donne, sono stati professionisti della salute come la dott.ssa Elisabetta Colonese, specialista in Ginecologia; il prof. Sergio Noviello, chirurgo estetico e direttore sanitario di Milano Estetica; infine il dott. Domenico Ventura, specialista in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

Ad arricchire questi momenti di confronto, le opere d’arte commentate da Susanna Messaggio e dal critico d’arte Pasquale Lettieri, curatore di numerosi eventi, storico, accademico e giornalista.