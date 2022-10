Xi Jinping rafforza l’esercito cinese per la conquista di Taiwan

Il Partito Comunista Cinese ha dato il via al suo Congresso due volte in un decennio, con il presidente Xi Jinping che chiede una crescita militare più rapida, difende l’approccio “zero-COVID” di Pechino e rifiuta di escludere l’uso della forza per conquistare Taiwan.

L’incontro di una settimana, iniziato domenica, è l’evento politico più importante del PCC e Xi dovrebbe ricevere un terzo mandato di cinque anni, rompendo con i precedenti recenti e affermandolo come probabilmente il politico cinese più potente dai tempi del fondatore del partito Mao Zedong.

In un lungo rapporto all’apertura del Congresso, Xi ha esaltato i risultati degli ultimi cinque anni e ha affermato che il partito si sforzerà di raggiungere i suoi obiettivi di modernizzazione, inclusa la costruzione di un esercito di livello mondiale.

“Il ringiovanimento della nazione cinese è un corso storico e irreversibile”, ha detto agli oltre 2mila delegati presenti all’inaugurazione, svoltasi nella Grande Sala del Popolo che si affaccia su piazza Tienanmen, nel centro di Pechino.

Ha chiesto di accelerare lo sviluppo militare e tecnologico per promuovere questo ringiovanimento e ha affermato che l’Esercito popolare di liberazione, il secondo esercito più grande del mondo dopo gli Stati Uniti, ha bisogno di “salvaguardare la dignità e gli interessi fondamentali della Cina”.

“Lavoreremo più velocemente per modernizzare la teoria militare, il personale e le armi”, ha detto Xi nel discorso di quasi due ore, che è stato punteggiato da brevi applausi dei delegati mascherati. “Miglioreremo le capacità strategiche dell’esercito”.

Il leader cinese ha anche salutato la fine di quello che ha descritto come il “caos” di Hong Kong, dove una dura e ampia repressione dei manifestanti pro-democrazia ha attirato le critiche dei governi occidentali.

“La situazione a Hong Kong ha raggiunto un’importante transizione dal caos al governo”, ha affermato, proseguendo con una “grande lotta contro il separatismo e l’interferenza” nell’isola autogovernata di Taiwan. I delegati hanno risposto con un forte applauso.

La “questione Taiwan… deve essere risolta dal solo popolo cinese”, ha proseguito Xi, condannando “forze esterne” che interferiscono negli affari dell’isola, che Pechino rivendica come propri.

“Ci atterremo alla lotta per la prospettiva di una riunificazione pacifica con la massima sincerità e i maggiori sforzi, ma non ci impegneremo mai ad abbandonare l’uso della forza e ci riserveremo la possibilità di prendere tutte le misure necessarie”, ha affermato.

Ha menzionato “sicurezza” o “sicurezza” 73 volte, rispetto alle 55 volte del 2017, e ha affermato che la Cina rafforzerà la sua capacità di costruire una capacità di deterrenza strategica. In confronto, ha detto “riforme” 16 volte nel discorso televisivo, molto meno delle 70 citazioni di cinque anni fa.

Sulla pandemia di coronavirus, Xi ha detto nient’altro che ribadire la validità della politica “zero-COVID” che continua a chiudere le principali città, interrompendo i viaggi e gli affari e rendendo la Cina un anomalo globale poiché gran parte del mondo cerca di coesistere con il patogeno SARS-Cov-2.

Il governo cinese ha “protetto al massimo la sicurezza e la salute delle persone”, ha affermato, e “ha ottenuto risultati positivi significativi nel coordinamento della prevenzione e del controllo delle epidemie e dello sviluppo sociale ed economico”.

Xi non ha fornito alcuna indicazione di un possibile cambiamento di approccio nonostante la frustrazione pubblica per il suo aumento dei costi psicologici e dei danni economici.

Il leader cinese ha anche affermato che il Partito Comunista, che conta 96 milioni di membri, “ha vinto la più grande battaglia contro la povertà nella storia umana” e ha affermato che la sua lunga repressione della corruzione ha posto fine a “gravi pericoli latenti” all’interno del partito e militare.

Sul fronte economico, ha ribadito il sostegno al settore privato e consentendo ai mercati di svolgere un ruolo chiave.

“Dobbiamo costruire un sistema economico di mercato socialista di alto livello … consolidare e sviluppare in modo incrollabile il sistema di proprietà pubblica, incoraggiare e sostenere fermamente lo sviluppo dell’economia privata, dare pieno gioco al ruolo decisivo del mercato nell’allocazione delle risorse e dare un ruolo migliore al ruolo del governo”, ha detto.

Figlio di un rivoluzionario del Partito Comunista, Xi ha rinvigorito un partito che era diventato profondamente corrotto e sempre più irrilevante, espandendo la sua presenza in tutti gli aspetti della Cina, di cui lui stesso ufficialmente il “nucleo”. Xi ha eliminato i limiti del mandato presidenziale nel 2018, aprendogli la strada per rompere con il precedente degli ultimi decenni e governare per un terzo mandato di cinque anni, o più.

Il Congresso dovrebbe riconfermare Xi come segretario generale del partito, la carica più potente della Cina, nonché presidente della Commissione militare centrale. La presidenza di Xi sarà rinnovata a marzo durante la sessione annuale del parlamento cinese.

In vista del Congresso, la capitale cinese ha rafforzato la sicurezza e il contenimento del COVID-19, mentre le acciaierie nella vicina provincia di Hebei sono state incaricate di ridurre le operazioni per migliorare la qualità dell’aria, ha affermato una fonte del settore.

Il giorno dopo la fine del Congresso sabato, Xi dovrebbe presentare il suo nuovo Comitato permanente del Politburo, un gruppo dirigente di sette persone. Includerà la persona che sostituirà Li Keqiang come premier quando si dimetterà da quell’incarico a marzo dopo aver scontato il massimo di due mandati.

Il Congresso di una settimana è il 20° nella storia del partito secolare, che governa la Cina da oltre 70 anni.