Guerra Ucraina, Putin: “Restiamo aperti a colloqui con Kiev”

Al vertice euroasiatico di Astana il presidente Vladimir Putin torna a parlare della guerra in Ucraina. “Siamo aperti a colloquio con Kiev, per ora non servono attacchi massicci”, afferma presidente russo, che però rivendica la scelta dell’invasione: “Non mi pento, abbiamo fatto bene”.

Diverse anche le minacce lanciate all’Occidente, come quella di “conseguenze devastanti” in caso di intervento della Nato o di “bloccare i corridoi del grano se usati per trasportare armi”. Non è mancato neppure un attacco al presidente Usa Joe Biden: “Incontrarlo non è necessario”. Intanto in Ucraina si celebra la Giornata dei difensori “dai tempi antichi ai giorni nostri” mentre a Zaporizhzhia cadono nuove bombe. Missili anche sulla regione russa di Belgorod, dove una centrale termica è in fiamme.

Da tempo Kiev accusa Teheran di fornire alle forze armate del Cremlino i suoi velivoli da guerra. Negli attacchi degli ultimi giorni sarebbero stati utilizzati ad esempio droni Shahed-136 ma anche Shahed-129 e Shahed-191. Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, smentisce: la Repubblica Islamica d’Iran non ha mai fornito armi “a nessuno dei due fronti nella guerra”.