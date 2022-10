Cremlino: segnali distensivi dal vertice in Kazakistan tra Erdogan e Putin

La Russia aiuterà a organizzare l’evacuazione dei residenti della regione di Kherson, nell’Ucraina meridionale. Ad annunciarlo è il vice premier Marat Khousnullin. “A seguito dell’appello del capo della regione di Kherson della Federazione Russa, Vladimir Saldo, il governo ha deciso di organizzare l’assistenza per la partenza degli abitanti della regione verso altre regioni del Paese”, ha riferito alla televisione russa.

“Forniremo a tutti un alloggio gratuito e tutto il necessario”, ha poi aggiunto. Da Mosca, dunque, sono arrivati messaggi di apertura anche dopo il vertice in Kazakistan tra Erdogan e Putin in cui i due leader hanno discusso anche di un hub del gas in Turchia. L’alto rappresentante per la politica estera di Bruxelles, Josep Borrell: “Più aiuti militari a Kiev, siamo determinati”. Nuovi attacchi nell’Ovest dell’Ucraina: colpite Leopoli e Ternopil. Raid ucraino su un deposito di munizioni a Belgorod.

Le autorità russe hanno arrestato diversi sospetti che sarebbero stati pronti a sabotare il gasdotto TurkStream, che collega la Russia alla Turchia attraverso il Mar Nero, compiendo un attacco in territorio russo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dalla Tass.