Mosca non chiude al dialogo con Kiev

Erdogan potrebbe avanzare nell'incontro con il leader russo.

In vista dell’incontro in Kazakistan, Mosca si aspetta che Erdogan faccia a Putin una proposta di mediazione sul conflitto in Ucraina. Sul rifiuto di Zelensky a parlare con il presidente russo, “Mai dire mai”, chiosa il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov.

Quanto al possibile ‘incontro tra Biden e Putin al G20, il presidente Usa ha detto: “Dipende da cosa vuol discutere”, mentre Mosca ha risposto: “Siamo disponibili, ma non per forza”, dice. Nuovo appello del Papa: “Basta violenza”.

Continua il braccio di ferro sul gas tra Russia e UE. Per Gazprom “non ci sono garanzie che l’Europa sopravviva a questo inverno con le attuali riserve negli impianti di stoccaggio”, mentre Vladimir Putin ha detto che che il price cap sull’energia russa è “un imbroglio” e che verranno bloccate le forniture a chi lo applicherà. Il leader russo si è anche detto pronto “a fornire ulteriori volumi di gas all’Europa in autunno-inverno attraverso il Nord Stream 2”.

Replica Berlino: ‘Mosca non è più affidabile’. Intanto la proposta della Commissione sull’energia sarà presentata il 18 ottobre e potrebbe essere preceduta da un’altra riunione straordinaria dei ministri dell’Energia. Olanda e Germania sarebbero favorevoli a stock comuni e a un tetto al prezzo solo per il gas russo.

“Vedremo nel fine settimana come procedere con il price cap del gas per la produzione di energia elettrica”, dice la commissaria Ue all’Energia Kadri Simson, secondo cui sarebbe “negoziare il prezzo con i fornitori”. Rilevata stamani in Polonia una perdita nell’oleodotto che porta il petrolio dalla Russia all’Europa. Berlino fa sapere che il flusso continua.

L’ipotesi sabotaggio sembrerebbe al momento esclusa. Sul campo di battaglia, invece, l’esercito russo ha colpito il mercato centrale della città di Avdiivka, nell’oblast di Donetsk, uccidendo sette civili e ferendone otto. Mosca accusa il capo degli 007 ucraini di essere la mete dell’attacco al ponte tra Crimea e Russia, per il quale sarebbero stati usati 22.770 kg di esplosivo.