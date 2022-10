Medvedev: “Missili a lungo raggio a Kiev guerra mondiale”

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, ha descritto la possibilità di rifornimenti di sistemi missilistici a lancio multiplo a lungo raggio (MLRS) a Kiev come il modo più veloce per far degenerare il conflitto al livello di una guerra mondiale.

“Il modo più veloce per intensificare il conflitto in Ucraina fino alle conseguenze irreversibili di una guerra mondiale è fornire agli psicopatici di Kiev un MLRS a lungo raggio”, ha scritto martedì Medvedev sul suo canale Telegram, citato dall’agenzia Tass. Medvedev ha consigliato alla leadership dell’alleanza e all’establishment statunitense di pensare in modo ragionevole e di valutare i rischi esistenziali esistenti.

G7 sull’Ucraina

I leader del G7 si impegnano a sostenere l’Ucraina ”per tutto il tempo che sarà necessario”. Questo è quanto si legge nel documento diffuso al termine della riunione virtuale che si è svolta oggi con la partecipazione del presidente ucraino. Il presidente del Consiglio italiano sul gas: “Più indipendenti da Mosca, ma serve unità”. Prima del vertice telefonata Draghi-Zelensky. Il portavoce del Cremlino Peskov: “Il confronto fra Mosca e l’Occidente continuerà”