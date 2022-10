Dietro l’attacco al ponte in Crimea c’è Kiev

Il presidente russo Vladimir Putin non ha dubbi: quello che ha colpito il ponte di Crimea è stato “un attacco terroristico volto a distruggere le infrastrutture civili critiche della Federazione russa”. Il capo del Cremlino lo ha detto parlando con il capo del Comitato investigativo russo Alexander Bastrykin, secondo quanto riporta l’agenzia russa Tass. “Autori, esecutori testamentari, clienti sono i servizi speciali dell’Ucraina”, ha aggiunto.

L’esplosione che ha danneggiato il ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia, “è stata orchestrata dai servizi di intelligence ucraini, utilizzando una bomba caricata su un camion condotto attraverso il ponte”. Lo ha riferito in forma anonima al New York Times un alto funzionario ucraino, che confermerebbe così la versione di Mosca.

Sull’esplosione il presidente Vladimir Putin ha convocato il Consiglio di sicurezza per il 10 ottobre. Dagli Usa: “Nessuna indicazione della volontà russa di usare il nucleare. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov minaccia: “L’Europa risentirà delle conseguenze negative di aver rifiutato la nostra per i prossimi 10-20 anni”. Attacco russo nella notte vicino Zaporizhzhia, colpiti edifici civili: morti e feriti. Il generale Surovikin nominato al comando della operazione militare speciale in Ucraina. È Stato capo delle forze in Siria. Londra: “Corrotto e brutale”.