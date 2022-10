Il portavoce del Cremlino Peskov: “Gli USA sono direttamente coinvolti nel conflitto, creando una situazione molto pericolosa”.

“Ci riprenderemo tutti i territori lasciati temporaneamente. Gli Stati Uniti sono direttamente coinvolti nel conflitto, creando una situazione molto pericolosa”, dice il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “La guerra continua e le notizie dal campo di battaglia sono positive per l’Ucraina. Sta riprendo l’offensiva, la guerra è entrata in una nuova fase. Senz’altro pericolosa perché ci troviamo davanti a uno scenario temibile sul quale non dobbiamo chiudere gli occhi. Uno scenario di una guerra convenzionale che vede però coinvolta una potenza nucleare che in questo momento perde terreno sul piano convenzionale e minaccia l’uso dell’arma nucleare”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo.

Von der Leyen: “Putin tratta russi come carne da cannone”. Zelensky ha annunciato “buone notizie” per l’Ucraina, sottolineando che le forze armate di Kiev stanno avanzando “rapidamente” contro le truppe russe nelle regioni meridionali.

“L’esercito ucraino sta facendo un’avanzata abbastanza rapida e potente nel sud del nostro paese come parte dell’attuale operazione di difesa”, ha affermato il presidente dell’Ucraina, mentre è stata scoperta una nuova camera delle torture a Pisky-Radkivsky, “una mini Auschwitz”.

Putin, ha firmato le quattro leggi che ratificano l’annessione da parte della Federazione Russa delle regioni ucraine occupate di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson sebbene le forze russe attualmente non controllino completamente nessuna delle quattro aree. Questione gas: Gazprom ha comunicato di aver trovato una soluzione per la ripresa dei flussi all’Italia. Via libera dall’Ue all’ottavo pacchetto di sanzioni a Mosca.