Trenta prigionieri palestinesi in sciopero della fame

Sono detenuti senza accusa ne processo.

Trenta prigionieri politici palestinesi detenuti nelle carceri israeliane hanno iniziato uno sciopero della fame a tempo indeterminato per protestare contro la loro detenzione amministrativa, una politica che significa che sono detenuti senza accusa né processo.

Le autorità israeliane hanno utilizzato questa oscura procedura legale per più di mezzo secolo, basandosi su prove segrete, per imprigionare persone senza accusa o processo per un periodo di tempo indefinito.

La politica israeliana consente la detenzione dei palestinesi per intervalli rinnovabili di solito compresi tra tre e sei mesi. La loro prigionia si basa su prove non divulgate che anche l’avvocato di un detenuto non può vedere.

Israele afferma che la politica è necessaria per motivi di sicurezza e consente al governo di trattenere “sospetti pericolosi” senza rivelare informazioni di intelligence.

Amnesty International ha descritto la politica di detenzione amministrativa di Israele come una “pratica crudele e ingiusta che aiuta a mantenere il sistema israeliano di apartheid contro i palestinesi”.

Secondo Samidoun, il Palestine Prisoner Solidarity Network, i 30 prigionieri in questione hanno rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che la loro detenzione collettiva è stata di 200 anni.

“Centinaia di anni, durante i quali l’occupazione ci ha impedito di abbracciare le nostre famiglie o di vedere i nostri figli come nascevano o crescevano. Non abbiamo mai festeggiato i loro compleanni, non li abbiamo accompagnati il ​​loro primo giorno di scuola”, si legge nel comunicato.

Attualmente ci sono più di 743 prigionieri palestinesi incarcerati per ordine di detenzione amministrativa su un totale di circa 4.650 prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane, secondo Addameer, un gruppo per i diritti dei prigionieri palestinesi.

L’ultimo sciopero della fame di alto profilo che ha avuto luogo ha riguardato Khalil Awawdeh, rimasto senza cibo per 172 giorni. Ha concluso il suo sciopero solo dopo che è stato firmato un accordo scritto con le autorità israeliane per stabilire un limite per la sua detenzione amministrativa e per il suo rilascio il 2 ottobre.

Secondo la Commissione palestinese per i detenuti e gli ex detenuti, l’80 per cento dei detenuti amministrativi ha già trascorso del tempo in detenzione.

Il 21 settembre, l’ex detenuto amministrativo Hisham Abu Hawash, rilasciato nel febbraio 2022 dopo un lungo sciopero della fame, è stato nuovamente incarcerato dalle autorità israeliane.

Anche Ayman al-Tabeesh e Adel Hreibat, altri due ex scioperanti della fame di lunga durata che sono stati rilasciati dalla detenzione amministrativa, sono stati nuovamente detenuti.

Tra i detenuti in sciopero della fame c’è anche l’avvocato franco-palestinese e attivista per i diritti umani Salah Hammouri, che sta affrontando la revoca del suo status di residenza permanente a Gerusalemme sulla base di una “violazione della fedeltà allo Stato di Israele”, secondo Addameer.

La prima volta che è stato arrestato è stato nel 2001 per cinque mesi, quando aveva solo 16 anni. Nel 2004 ha trascorso cinque mesi in carcere in detenzione amministrativa. Il suo terzo arresto risale al 2005, quando è stato incarcerato per sette anni. È in detenzione amministrativa dal 7 marzo 2022.

Il presidente della Commissione palestinese per i detenuti e gli ex detenuti, Qadri Abu Baker, ha dichiarato alla nuova agenzia WAFA che un nuovo gruppo di 50 prigionieri si unirà allo sciopero della fame giovedì prossimo.

Secondo Addameer, le autorità israeliane hanno emesso 5.728 ordini di detenzione amministrativa contro palestinesi nei territori palestinesi tra il 2017 e il 2021.

Nel 2021 c’è stata un’impennata di 1.695 ordini, legati a una campagna di arresti di massa da parte delle autorità israeliane durante settimane di violenze a maggio e giugno.

“Per decenni, Israele ha utilizzato intenzionalmente la detenzione amministrativa per detenere individui, compresi i prigionieri di coscienza detenuti esclusivamente per aver esercitato i loro diritti alla libertà di espressione, riunione e associazione, per punirli per le loro opinioni e il loro attivismo”, ha affermato Amnesty.