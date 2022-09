Guerra Ucraina, Kiev: “Allarme terrorismo nucleare”

Lunedì un missile russo ha fatto esplodere un cratere vicino a una centrale nucleare nell’Ucraina meridionale, danneggiando le apparecchiature industriali vicine ma senza colpire i suoi tre reattori. Le autorità ucraine hanno denunciato la mossa come un atto di “terrorismo nucleare”.

Il missile ha colpito entro 300 metri (328 iarde) dai reattori della centrale nucleare dell’Ucraina meridionale vicino alla città di Yuzhnoukrainsk nella provincia di Mykolaiv, lasciando un buco profondo 2 metri (6 piedi e 1/2) e largo 4 metri (13 piedi) , secondo l’operatore nucleare ucraino Energoatom.

I reattori funzionavano normalmente e nessun dipendente è rimasto ferito, si legge. Ma la vicinanza dello sciopero ha rinnovato i timori che la guerra di quasi 7 mesi della Russia in Ucraina possa produrre un disastro radioattivo.

Questa centrale nucleare è la seconda più grande dell’Ucraina dopo la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che è stata ripetutamente presa di mira.

Dopo le recenti battute d’arresto sul campo di battaglia, la scorsa settimana il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato di intensificare gli attacchi russi alle infrastrutture ucraine. Durante la guerra, la Russia ha preso di mira le apparecchiature di generazione e trasmissione di elettricità dell’Ucraina, causando blackout e mettendo in pericolo i sistemi di sicurezza delle centrali nucleari del paese.

Il complesso industriale che comprende lo stabilimento dell’Ucraina meridionale si trova lungo il fiume Bug meridionale a circa 300 chilometri (190 miglia) a sud della capitale, Kiev. L’attacco ha anche causato la chiusura temporanea di una vicina centrale idroelettrica, ha infranto più di 100 finestre del complesso e ha interrotto tre linee elettriche, hanno affermato le autorità ucraine.

Il ministero della Difesa ucraino ha pubblicato un video in bianco e nero che mostra due grandi palle di fuoco che eruttano una dopo l’altra nell’oscurità, seguite da piogge incandescenti di scintille, 19 minuti dopo la mezzanotte. Il ministero ed Energoatom hanno definito lo sciopero “terrorismo nucleare”.

Il ministero della Difesa russo e l’organismo di vigilanza nucleare delle Nazioni Unite, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, non hanno immediatamente commentato l’attacco.

Le forze russe hanno occupato la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, sin dall’inizio dell’invasione. I bombardamenti hanno interrotto le linee di trasmissione dell’impianto, costringendo gli operatori a chiudere i suoi sei reattori per evitare un disastro da radiazioni. Russia e Ucraina si sono scambiate la colpa per gli scioperi.

L’AIEA, che ha posizionato monitor presso l’impianto di Zaporizhzhia, ha affermato che una linea di trasmissione principale è stata ricollegata venerdì, fornendo l’elettricità necessaria per raffreddare i suoi reattori.

Ma il sindaco di Enerhodar, dove si trova lo stabilimento di Zaporizhzhia, ha riferito lunedì di altri bombardamenti russi nella zona industriale della città.

Pur avvertendo venerdì di un possibile aumento degli scioperi, Putin ha affermato che le sue forze finora avevano agito con moderazione, ma ha avvertito “se la situazione si sviluppa in questo modo, la nostra risposta sarà più seria”.

“Proprio di recente, le forze armate russe hanno sferrato un paio di attacchi di grande impatto”, ha detto. “Consideriamo quelli come colpi di avvertimento.”

L’ultimo bombardamento russo ha ucciso almeno otto civili e ferito altri 22, ha detto lunedì l’ufficio presidenziale ucraino. Il governatore della regione nord-orientale di Kharkiv, che ora è tornata in gran parte in mano ucraina, ha affermato che i bombardamenti russi hanno ucciso quattro operatori sanitari che cercavano di evacuare i pazienti da un ospedale psichiatrico e ferito due pazienti.

Il sindaco della città orientale di Donetsk occupata dai russi, nel frattempo, ha affermato che i bombardamenti delle forze ucraine hanno ucciso 13 civili e ferito otto lì.

Patricia Lewis, direttrice della ricerca sulla sicurezza internazionale presso il think tank Chatham House di Londra, ha affermato che gli attacchi all’impianto di Zaporizhzhia e l’attacco di lunedì all’impianto dell’Ucraina meridionale hanno indicato che l’esercito russo stava tentando di mettere fuori servizio gli impianti nucleari ucraini prima dell’inverno.

“È un atto molto, molto pericoloso e illegale prendere di mira una stazione nucleare”, ha detto Lewis all’Associated Press. “Solo i generali conosceranno l’intento, ma c’è chiaramente uno schema.”

“Quello che sembrano fare ogni volta è cercare di interrompere l’alimentazione al reattore”, ha detto. “È un modo molto goffo per farlo, perché quanto sono accurati questi missili?”

L’energia è necessaria per far funzionare le pompe che fanno circolare l’acqua di raffreddamento ai reattori, prevenendo il surriscaldamento e, nel peggiore dei casi, una fusione del combustibile nucleare che emette radiazioni.

Altri recenti attacchi russi alle infrastrutture ucraine hanno preso di mira centrali elettriche nel nord e una diga nel sud. Sono venuti in risposta a un vasto contrattacco ucraino nell’est del paese che ha rivendicato il territorio occupato dalla Russia nella regione di Kharkiv.

Gli analisti hanno notato che al di là della riconquista del territorio, rimangono delle sfide nel mantenerlo. In un discorso video lunedì, il presidente ucraino Volodymr Zelenskyy ha detto in modo criptico di tale sforzo: “Non posso rivelare tutti i dettagli, ma grazie al servizio di sicurezza dell’Ucraina, ora siamo fiduciosi che gli occupanti non avranno alcun punto d’appoggio sul suolo ucraino”.

I successi ucraini a Kharkiv – la più grande sconfitta della Russia da quando le sue forze sono state respinte intorno a Kiev nella fase di apertura dell’invasione – hanno alimentato rare critiche pubbliche in Russia e si sono aggiunti alla pressione militare e diplomatica su Putin. I critici nazionalisti del Cremlino si sono chiesti perché Mosca non sia riuscita a far precipitare l’Ucraina nell’oscurità, colpendo tutte le sue principali centrali nucleari.

In altri sviluppi:

– Un governatore ha affermato che l’Ucraina ha riconquistato il villaggio di Bilogorivka nella regione orientale di Luhansk occupata dai russi. La Russia non ha riconosciuto l’affermazione.

— I leader insediati dalla Russia delle regioni ucraine di Luhansk, Donetsk e Kherson hanno ribadito lunedì la richiesta di tenere referendum per legare formalmente le loro aree alla Russia. Questi funzionari hanno già discusso di tali piani in precedenza, ma i referendum sono stati ripetutamente ritardati, probabilmente a causa dell’insufficiente sostegno popolare.

— La Corte suprema nella regione di Luhansk occupata dalla Russia ha condannato lunedì un ex interprete dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e un’altra persona i cui doveri non erano stati specificati per alto tradimento. Entrambi sono stati condannati a 13 anni di reclusione.

—Le nazioni baltiche di Estonia, Lettonia e Lituania hanno chiuso i loro confini lunedì alla maggior parte dei cittadini russi in risposta al sostegno interno in Russia per la guerra in Ucraina. La Polonia si unirà al divieto il 26 settembre.

— L’iconica cantante Alla Pugacheva è diventata la celebrità russa più importante a criticare la guerra, descrivendo la Russia in un post su Instagram domenica come “una paria” e dicendo che i suoi soldati stavano morendo per “obiettivi illusori”. Valery Fadeyev, capo del Consiglio per i diritti umani del presidente russo, ha accusato Pugacheva di aver detto il falso.