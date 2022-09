Guerra Ucraina, Biden avverte Putin: “Non usare armi nucleari”

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha messo in guardia il suo omologo russo Vladmir Putin sulla guerra in Ucraina e sull’uso di armi nucleari o chimiche. “Non farlo, non farlo. Se lo facessi il volto della guerra cambierebbe”, ha detto Biden nel corso di un’intervista a 60 Minutes, di cui sono stati diffusi degli estratti.

Il presidente americano non è entrato nei dettagli di quale potrebbe essere la risposta Usa: “Sarebbe consequenziale”, ha però specificato. Se il Cremlino decidesse di usare armi chimiche o nucleari diventerebbe “ancora di più parìa nel mondo”.

Intanto ieri Vladimir Putin ha chiuso il vertice di due giorni a Samarcanda senza mostrare – almeno ufficialmente – alcun ripensamento sulla guerra in Ucraina. Mosca, ha detto, “non ha fretta” di raggiungere i suoi obiettivi, che rimangono inalterati. E “nessuna correzione” verrà portata al piano generale.

Una decisione ribadita nonostante gli incontri al vertice, svoltisi a margine del summit dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), avessero lasciato trasparire i malumori di altri Paesi, in primis la Cina, che nella crisi vede un pericolo di destabilizzazione per la regione e un possibile ostacolo alle iniziative di espansione della sua influenza economica.

Lo stesso Putin aveva riconosciuto le “preoccupazioni” cinesi nell’incontro di giovedì con il presidente Xi Jinping, il primo dal 24 febbraio. E lo stesso ha fatto nell’ultima giornata del vertice incontrando Narendra Modi, con il primo ministro indiano che gli si è rivolto con queste parole: “Eccellenza, oggi non è il tempo di fare la guerra”.

Identico il messaggio recapitato da Recep Tayyip Erdogan, che ha avuto anch’egli un faccia a faccia con Putin: il conflitto ucraino deve finire “al più presto”, ha affermato il presidente turco. È proprio quello che vuole anche la Russia, è stata la risposta del leader del Cremlino, ma Kiev “rifiuta i negoziati”.

In serata però Putin ha ribadito che la campagna russa continuerà nonostante la controffensiva ucraina, liquidata con poche parole: “Staremo a vedere come finirà”. Mosca ha dato finora una risposta contenuta ai “tentativi di Kiev di danneggiare infrastrutture” in territorio russo, compresi “attacchi terroristici a centrali nucleari”. Ma se continueranno, la reazione “sarà più seria”.

Soprattutto, Putin ha ribadito la sua ferma convinzione della necessità di avviare la campagna ucraina per la salvezza della stessa Russia. “Per decenni”, ha detto, l’Occidente ha coltivato l’idea di “un collasso della Russia”. Mosca, quindi, ha dovuto lanciare l’operazione militare per impedire che in Ucraina venisse creata un’enclave “da usare per fare vacillare” la stessa Russia.