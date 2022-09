Arrivano gli aiuti dal Governo per l’alluvione che ha colpito le Marche

Ieri il presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato in visita in una delle zone più colpite dall’ondata di maltempo, Pianello di Ostra in provincia di Ancona: “È un disastro”, ha detto il premier. “Faremo tutto il possibile, faremo tutto il necessario. Vi abbracciamo tutti, vi siamo vicini e contate su di noi. Lo Stato è con voi”.

Prima di partire per le Marche “per esprimere di persona la vicinanza ai familiari delle vittime”, il presidente del Consiglio ha presieduto la riunione del governo in cui è stato varato il decreto Aiuti ter. Nel corso del Cdm l’esecutivo ha anche approvato un primo stanziamento di 5 milioni di euro per far fronte alle esigenze immediate per i danni causati dal maltempo e deliberato lo stato d’emergenza.

“Quanto successo dimostra come la lotta al cambiamento climatico sia fondamentale”, ha aggiunto Draghi. Il premier ha poi incontrato il presidente della Regione Francesco Acquaroli e il prefetto di Ancona Darco Pellos, prima di raggiungere la sede del Comune, per partecipare a una riunione operativa con il coordinamento dei soccorsi.

”Tutto quello che è necessario per riavviare l’attività produttiva e le attività scolastiche, ricostruire le case che sono state distrutte sarà fatto. Il Governo non risparmierà alcuno sforzo per poter aiutare le famiglie e le imprese”, ha ribadito Draghi, che poi ha sottolineato la necessità di intervenire sul rischio idrogeologico: “Quella che era una fragilità che ci portiamo dietro da secoli è diventata una emergenza con il cambiamento climatico”.

L’ondata di maltempo che ha investito le Marche tra la serata di giovedì e la notte, colpendo in particolare la zona dell’Anconetano, ha causato almeno 10 morti e 3 dispersi. Il bilancio, in continuo aggiornamento, parla anche di 150 sfollati e di 38 feriti. La procura di Ancona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e inondazione colposa, al momento a carico di ignoti.

Ieri il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio ha detto a Sky TG24 che “dobbiamo abituarci a eventi del genere”. In particolare Curcio ha sottolineato che “è caduta una quantità notevole di acqua, più 400 mm in alcune aree, che corrispondono a un terzo di quanta acqua cade in tutto anno”.