La presidente della Commissione UE in visita a Kiev

La presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ha fatto tappa a Kiev per mostrare il sostegno dell’Unione al popolo ucraino. “È assolutamente necessario sostenere l’Ucraina militarmente con tutti i mezzi di cui ha bisogno e l’Ue sta facilitando questo processo con l’European Peace Facility”. Su Putin: “Deve essere processato dalla Corte penale internazionale per l’invasione dell’Ucraina”.

L’esercito russo, intanto, ha bombardato per la seconda volta la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk. Nella notte l’auto su cui viaggiava il leader di Kiev è stata coinvolta in un incidente stradale nella capitale, ma il presidente non è rimasto ferito gravemente.

Dura presa di posizione contro Washinghton di Mosca, che aveva avvisato: “La possibile fornitura di missili a lungo raggio avrebbe un carattere estremamente destabilizzante”. Gli Stati Uniti, come riporta Bloomberg, si apprestano ad annunciare ulteriori 600 milioni di dollari di aiuti militari all’Ucraina.

Per gli Usa tensione anche sul fronte Cina, dopo che il Senato americano ha dato il primo ok agli aiuti militari per Taiwan. Vladimir Putin in Uzbekistan incontra il presidente cinese Xi Jinping per il primo faccia a faccia dall’invasione russa dell’Ucraina e incassa la disponibilità “a lavorare insieme come tra grandi potenze”.