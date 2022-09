Portavalori rapinato in centro a Reggio Calabria

Un colpo da 80mila euro.

Attimi di paura, in centro città a Reggio Calabria, a causa di una rapina tra via San Francesco da Sales e via Miraglia, i due rapinatori armati hanno derubato un furgone della società ‘Sicurtransport’. I due malviventi avevano il volto parzialmente coperto da un cappellino ed erano armati di pistola. Sotto la minaccia dell’arma sono riusciti a impossessarsi del plico, contenente denaro in contanti, che una guardia giurata stava per consegnare allo sportello dell’istituto bancario ‘Intesa-San Paolo’. Dentro c’erano circa 80mila euro.

Stando ad una prima ricostruzione una volta preso il bottino, i due si sono allontanati a bordo di un’auto, di media cilindrata. Una delle due guardie giurate è stata disarmata, ma ha tentato comunque, non riuscendoci, di inseguire a piedi i malviventi. Non ci sono feriti e non sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della squadra mobile che hanno messo in sicurezza l’area. Il pm Matteo Campagnaro e gli investigatori guidati dal capo della Squadra mobile Alfonso Iadevaia stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della rapina visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza dell’istituto bancario e quelle dei palazzi vicini.