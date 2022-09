Tecnico di Palestina TV arrestato, picchiato e rilasciato dalle forze israeliane

Un palestinese visto in un video amatoriale sdraiato a faccia in giù, insanguinato e immobile, mentre un poliziotto israeliano si inginocchia sul suo collo, ha detto che le forze israeliane lo hanno picchiato e detenuto senza provocazione mentre si dirigeva a pregare nel principale santuario musulmano di Gerusalemme.

Yousef Adi, 36 anni, ha detto di aver un naso rotto e di aver avuto bisogno di quattro punti di sutura sulla fronte dopo il pestaggio di giovedì scorso vicino alla moschea di Al Aqsa. L’incidente è l’ultimo di una serie di atti violenti della polizia israeliana contro i palestinesi. La polizia israeliana ha affermato che il video ha distorto i fatti e ha usato “una forza ragionevole”.

Adi, residente in Cisgiordania che lavora come tecnico alla Palestine TV, ha detto di avere tutti i permessi israeliani necessari per entrare a Gerusalemme. All’interno della Città Vecchia, gli agenti lo hanno detenuto arbitrariamente, lo hanno trascinato contro un muro e hanno iniziato a picchiarlo.

“Non ho fatto altro che gridare loro di lasciarmi in pace e di stare lontano da me”, ha detto. “Ma poi sono arrivati ​​altri poliziotti e hanno iniziato a colpirmi ovunque sul mio corpo”.

Un video diffuso sui social media sembrava mostrare un agente della polizia di frontiera israeliana che bloccava la testa di Adi a terra con il ginocchio. Adi viene visto sanguinare dal naso e traballare mentre gli agenti di polizia lo ammanettano e spostano il suo corpo apparentemente privo di sensi. Sul terreno è visibile una pozza di sangue. Adi ha detto che le percosse sono continuate e che alla fine è stato ricoverato in ospedale.

La polizia di frontiera ha detto che il video non raccontava l’intera storia. Ha rilasciato un video separato del filmato della telecamera di sicurezza che mostrava parte degli eventi precedenti l’arresto di Adi.

Sebbene non ci sia alcun suono, si può vedere Adi discutere di essere stato fermato vicino a una barriera della polizia e sembra spingere un agente mentre è detenuto. Sembra anche urlare e agitare freneticamente le braccia mentre cercano di sottometterlo. Il video, però, non mostra i momenti in cui è stato picchiato.

“A causa del suo comportamento violento, le truppe sono state costrette a usare una forza ragionevole per sottomettere il sospetto che si è scatenato e rimuovere la minaccia rappresentata dal suo comportamento violento”, si legge nella dichiarazione della polizia. Tamir Paro, il portavoce della forza, ha rifiutato di rispondere a ulteriori domande.

Adi ha detto che il giorno seguente è stato multato di 500 shekel (circa 150 dollari) e gli è stato vietato di entrare a Gerusalemme per un mese.

“Sto ancora soffrendo per il dolore”, ha detto. “I miei figli, dopo aver visto il video, si svegliano di notte piangendo… ho bisogno di un intervento chirurgico al naso. Chi pagherà per questo?”

La polizia di frontiera è una forza paramilitare che viene spesso schierata per mantenere l’ordine in aree tese, come la Città Vecchia, o per sedare i disordini, e i suoi ufficiali sono stati presi di mira dagli aggressori palestinesi. Allo stesso tempo, i gruppi palestinesi e per i diritti umani accusano la forza di usare frequentemente la forza in modo eccessivo e affermano che gli ufficiali sono raramente puniti per atti violenti.

Lo scorso dicembre, un fotografo di AP è stato picchiato da un poliziotto di frontiera in un attacco non provocato e due anni fa un palestinese autistico è stato ucciso da un poliziotto di frontiera nella Città Vecchia. Le autorità israeliane affermano che sparare è stato un tragico errore e un agente è stato accusato di omicidio sconsiderato nel caso.

Un uomo palestinese che è stato ferito in uno scontro a fuoco con le truppe israeliane nella Cisgiordania occupata la scorsa settimana è morto per le ferite riportate, hanno detto i funzionari sanitari palestinesi.

Hamad Mustafa Abu Jelda, 24 anni, è stato colpito dai proiettili durante una sparatoria con le forze israeliane a Jenin. Le forze armate stavano demolendo la casa di un uomo armato palestinese che ha ucciso tre israeliani in un attacco a Tel Aviv all’inizio di quest’anno. Non era chiaro se stesse prendendo parte alle violenze quando gli hanno sparato.