Guerra Ucraina, esplosioni e blackout in diverse regioni

Un allarme aereo è in corso in tutta l’Ucraina. Lo riporta Unian, secondo cui ci sono state esplosioni e blackout in diverse regioni, soprattutto nell’est del Paese. Nexta riferisce anche di missili russi lanciati dal mar Nero, pubblicando un video. Intanto la controffensiva sta portando risultati concreti secondo Kiev: “Da inizio settembre sono stati riconquistati 3mila kmq di territorio”, sostengono le autorità. Ripresa Kharkiv, ora le truppe ucraine si troverebbero a 50 km dal confine nord con la Russia.

Le forze di Mosca hanno intanto ricominciato a bombardare Kupiansk, città appena riconquistata da Kiev. Il leader ceceno Kadyrov: “Commessi molti errori a Kharkiv, il Cremlino li deve riconoscere o dovrò andare a riferire come stanno le cose. Von der Leyen: “A fianco di Kiev, combatte anche per l’Ue”. Zelensky: “Negoziati ora sono impossibili”.

L’Energoatom, agenzia per l’energia nucleare ucraina, ha intanto annunciato lo spegnimento dell’ultimo reattore della centrale di Zaporizhia, che ora è definitivamente ferma. Ripristinata anche la linea elettrica che consente all’impianto di lavorare in sicurezza. Telefonata Putin-Macron. “Gli attacchi ucraini sul sito potrebbero avere conseguenze catastrofiche”, dice il presidente russo. Che ribadisce: niente gas e petrolio con il price cap.

Ora “nessuno sa” dove atterreranno in Ucraina i missili di Putin. Lo ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso di un’intervista rilasciata alla Cnn. Zelensky ha sottolineato che “le bombe russe, giorno e notte, possono atterrare ovunque”.