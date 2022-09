Kiev: “Nel Kherson i russi usano i civili come scudi umani”

“Nel Kherson i russi usano i civili come scudi umani”. Lo rende noto su Facebook lo stato maggiore delle forze armate ucraine: “Secondo le informazioni disponibili, nel villaggio di Bolshaya Aleksandrovka, gli occupanti usano la popolazione locale come “scudo umano”. Intanto fumata nera sul price cap Ue al gas russo: la proposta non sarà discussa oggi al vertice dei ministri europei dell’Energia e la decisione slitta a ottobre.

Pronto invece il decreto del governo Draghi contro il caro-bollette: sul tavolo 12-13 miliardi, spiega il ministro Franco. Ora pressing sul Parlamento perché possa arrivare il via libera la prossima settimana. La Farnesina ha riferito di essere “in contatto costante” con Mattia Sorbi, giornalista italiano freelance, ferito in Ucraina: “Stiamo lavorando per farlo rientrare, in sicurezza, in Italia”. Dall’inizio di settembre sono stati liberati oltre mille chilometri quadrati dall’occupazione russa: lo ha detto nel suo video serale il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Nuove sanzioni americane contro Teheran: gli Stati Uniti hanno colpito una società iraniana coinvolta nella fornitura di droni alla Russia. Lo ha reso noto il dipartimento del Tesoro, con la motivazione che gli aerei senza pilota iraniani sarebbero utilizzati dalla Russia nella guerra in Ucraina.

“La Russia sta facendo scelte sempre più disperate per continuare la sua guerra non provocata contro l’Ucraina, soprattutto di fronte alle nostre sanzioni senza precedenti e ai controlli sulle esportazioni – ha dichiarato il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l’intelligence finanziaria, Brian E. Nelson – Gli Stati Uniti si impegnano ad applicare rigorosamente le sanzioni contro la Russia e l’Iran e a ritenere responsabili l’Iran e coloro che sostengono la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”, ha aggiunto.

Inoltre, altre tre società e un individuo sono stati aggiunti alla lista delle sanzioni per il presunto coinvolgimento nello sviluppo e nell’approvvigionamento di droni per la Guardia rivoluzionaria iraniana.