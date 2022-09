Mattia Sorbi, reporter freelance, è stato colpito in Ucraina

Mattia Sorbi, giornalista italiano freelance, è stato ferito in Ucraina. Contattata dall’Ansa, la Farnesina ha riferito di essere “in contatto costante con il giornalista coinvolto nell’incidente: è curato, abbiamo notizie positive sullo stato di salute, ha poca copertura per comunicare, ma dispone di un contatto libero. Stiamo lavorando per farlo rientrare, in sicurezza, in Italia appena possibile”.

L’Ue è pronta al price cap sul gas russo. Attesa per il vertice sull’energia di domani. “Una stupidità che non ha futuro”, attacca Putin. E annuncia lo stop alla fornitura delle risorse ai Paesi che imporranno il tetto sul prezzo a Mosca. Draghi lavora al nuovo decreto contro il caro-bollette: ieri un primo Cdm. Intanto in Ucraina il partito di Putin vuole proporre un referendum di annessione alla Russia dei territori “liberati”.

Esplosione nella sede di un gruppo pro-Putin a Melitopol. Sul campo le forze ucraine hanno riconquistato diverse località, strappandole ai russi, nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, senza fornire ulteriori dettagli. Ancora allerta di Kiev: “nuovo blackout nella città della centrale di Zaporizhzhia”.

L’ultimo pacchetto di aiuti militari Usa a Kiev, il 20esimo dall’agosto 2021, comprende altri “lanciarazzi Howitzers da 105 millimetri, munizioni d’artiglieria, blindati Humvees, sistemi anti tank, armi piccole e ambulanze blindate”: lo ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin alla base tedesca di Ramstein, alla riunione del gruppo di contatto dei Paesi che sostengono l’Ucraina contro l’invasione russa.