Guerra Russia-Ucraina, Mosca: Italia spinta a suicidio economico da Usa

“Roma è spinta al suicidio economico per la frenesia sanzionatoria euro-atlantica”, e il risultato sarà che le imprese italiane saranno “distrutte dai ‘fratelli’ d’Oltreoceano”, poiché le aziende americane oggi “pagano l’elettricità sette volte meno di quelle italiane”. Lo ha affermato, in un post su Telegram, la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.

“Non perdiamo tempo a commentare le dichiarazioni folli delle personalità russe”, ha replicato il portavoce della Commissione europea. Mentre, per il ministro della Transizione Cingolani, quella mostrata da Zakharova “è la logica di un rappresentante di uno Stato totalitario che pensa che si possa imporre a uno Stato qualcosa. Si figuri se l’Italia può seguire gli ordini di qualcuno”.

Per l’Aiea ci sono “grossi danni” alla centrale Zaporizhzhia, vicino alla quale sarebbero ripresi i bombardamenti russi. Intanto, sulla questione energetica, è intervenuto il presidente turco Erdogan. “L’Europa affronterà grandi sfide per il gas naturale durante l’inverno ma noi non abbiamo alcun problema”, ha detto in una conferenza stampa.

“Le sanzioni contro la Russia hanno spinto il presidente russo Vladimir Putin ad agire in questo modo, sta utilizzando ovviamente tutti suoi mezzi e le sue armi, e una delle sue carte più importanti è il gas naturale”, ha sottolineato. L’Ue non sarà in grado di fare a meno del gas di Mosca “almeno fino al 2027”, assicura il ministro dell’Energia russo Shulginov, paventando un inverno “insostenibile” per gli europei.

Fronte campo, i russi hanno bombardato Kharkiv. Un alto consigliere presidenziale ucraino ha affermato, invece, che le forze ucraine stanno conducendo azioni controffensive non solo nel Sud ma anche nell’Est e nel Sud-Est del Paese.