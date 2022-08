Navi USA attraversano lo stretto di Taiwan

Due navi da guerra americane – la USS Antietam e la USS Chancellorsville – sono passate attraverso lo Stretto di Taiwan. Lo ha annunciato oggi la Marina degli Stati Uniti. Si tratta della prima volta che accade, da quando sono state effettuate le manovre militari senza precedenti della Cina vicino all’isola. A stretto giro la reazione di Pechino che parla di “provocazioni”: le forze armate cinesi sono in stato di “massima allerta”.

Questo passaggio “dimostra l’impegno degli Stati Uniti per una regione indo-pacifica libera e aperta”, specifica un comunicato stampa della marina americana.

Il portavoce della zona orientale dell’Esercito popolare di liberazione cinese, Shi Yi, in una nota, ha confermato: “Gli incrociatori della Marina degli Stati Uniti Chancellorsville e Antietam hanno attraversato lo stretto di Taiwan il 28 agosto, attirando l’attenzione di tutti. La zona di comando di combattimento orientale dell’Epl ha scortato gli incrociatori statunitensi, esercitando il pieno controllo sulle loro attività. Le unità di comando sono in massima allerta per fermare qualsiasi provocazione in in modo tempestivo”.

Nuove tensioni nell’area erano scattate dopo la visita a Taiwan della Speaker della Camera dei Rappresentanti USA, Nancy Pelosi, lo scorso 2 agosto. Il gesto aveva scatenato la reazione cinese, con Pechino che aveva dato il via a massicce esercitazioni militari nella zona, simulando anche attacchi contro Taiwan.