I Talebani sparano in aria e picchiano le manifestanti

Combattenti talebani hanno picchiato le manifestanti e hanno sparato in aria sabato per disperdere una rara manifestazione nella capitale afgana, Kabul, pochi giorni prima del primo anniversario del ritorno al potere del gruppo.

Circa 40 donne hanno marciato verso il ministero dell’Educazione a Kabul, cantando “pane, lavoro e libertà”. Nonostante le promesse fatte quando hanno ripreso il potere, i talebani hanno limitato i diritti delle donne afgane, incluso il tenere fuori dalla scuola le studentesse delle scuole superiori.

Alcuni manifestanti che si sono rifugiati nei negozi vicini sono stati inseguiti e picchiati dai combattenti talebani con il calcio dei fucili.

I manifestanti portavano uno striscione con su scritto “Il 15 agosto è una giornata nera” in quanto rivendicavano i diritti al lavoro e alla partecipazione politica. “Giustizia, giustizia. Siamo stufi dell’ignoranza”, cantavano, molti non indossavano il velo sul viso.

“Purtroppo, i talebani dei servizi segreti sono arrivati ​​e hanno sparato in aria”, ha detto Zholia Parsi, uno degli organizzatori della marcia.

“Hanno disperso le ragazze, strappato i nostri striscioni e confiscato i telefoni cellulari di molte ragazze”. Ma la manifestante Munisa Mubariz si è impegnata a continuare a lottare per i diritti delle donne. “Se i talebani vogliono mettere a tacere questa voce, non è possibile. Protesteremo dalle nostre case”, ha detto.

Alcuni giornalisti che hanno seguito la manifestazione – la prima manifestazione femminile da mesi – sono stati picchiati anche dai combattenti talebani, ha visto un corrispondente dell’AFP.

Sebbene le autorità talebane abbiano consentito e persino promosso alcune manifestazioni contro gli Stati Uniti, hanno rifiutato il permesso per qualsiasi manifestazione femminile da quando sono tornate al potere.

Dopo aver preso il controllo l’anno scorso, i talebani hanno rinunciato alle loro promesse di diritti delle donne e libertà dei media, riportando alla memoria il loro duro governo dal 1996 al 2001.

Decine di migliaia di ragazze sono state escluse dalle scuole secondarie, mentre alle donne è stato impedito di tornare a molti lavori governativi.

Alle donne è stato inoltre vietato di viaggiare da sole per lunghi viaggi e possono visitare i giardini e i parchi pubblici della capitale solo in giorni prestabiliti, quando gli uomini non sono ammessi.

A maggio, il leader supremo del paese e capo dei talebani, Haibatullah Akhunzada, ha ordinato alle donne di coprirsi completamente in pubblico, compreso il viso, idealmente con un burqa onnicomprensivo.

Le Nazioni Unite ei gruppi per i diritti umani hanno ripetutamente criticato il governo talebano per aver imposto restrizioni alle donne.

Queste politiche mostrano un “modello di assoluta segregazione di genere e mirano a rendere le donne invisibili nella società”, ha detto ai giornalisti a Kabul durante una visita a maggio Richard Bennett, relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Afghanistan.

Giovedì Human Rights Watch ha invitato i talebani a “revocare la loro decisione orribile e misogina” di vietare alle donne l’istruzione.

“Questo invierebbe un messaggio che i talebani sono disposti a riconsiderare le loro azioni più eclatanti”, ha affermato in una nota Fereshta Abbasi, ricercatrice afghana presso il gruppo per i diritti umani.

Alcune donne afghane inizialmente si sono spinte indietro contro i cordoli, tenendo piccole proteste.

Ma i talebani hanno presto radunato gli organizzatori della protesta, tenendoli in incommunicado mentre negavano che fossero stati detenuti.

Uno studio dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) quest’anno ha documentato un calo sproporzionato dell’occupazione femminile in Afghanistan: il 16 per cento nei mesi immediatamente successivi all’acquisizione del potere dei talebani. Al contrario, l’occupazione maschile è diminuita del 6%.

Prima dell’acquisizione talebana, le donne costituivano il 22% della forza lavoro afgana. Sebbene la cifra fosse ancora triste, rifletteva anni di progresso sociale in una società profondamente patriarcale e conservatrice come l’Afghanistan.

Le donne che lavorano in Afghanistan sono anche vulnerabili agli shock della disoccupazione a causa dell’attuale crisi economica, delle restrizioni alla circolazione delle donne da parte dei talebani e del patriarcato prevalente.

Mentre l’economia afgana ha gravemente sofferto a causa delle sanzioni occidentali ai talebani, le imprese incentrate sulle donne sono state tra le più colpite a causa delle ulteriori restrizioni alle donne.

Un recente sondaggio della Banca Mondiale ha rilevato che il 42% delle aziende di proprietà di donne in Afghanistan aveva temporaneamente chiuso rispetto alla chiusura del 26% delle aziende di proprietà di uomini.

Inoltre, circa l’83% delle donne d’affari ha dichiarato di aspettarsi perdite di entrate nei prossimi sei mesi, costringendole a impegnarsi in meccanismi di gestione come il ridimensionamento del proprio personale, spesso composto in gran parte da donne.