Rincari sul cibo: verdura +12,2%, frutta +8,8%

Le famiglie italiane quest’anno spenderanno 564 euro in più solo per la spesa alimentare, a causa dell’inflazione e delle conseguenze combinate dell’aumento dei costi energetici per la guerra in Ucraina e del taglio dei raccolti per la siccità.

A tirare le somme, in occasione della diffusione dei nuovi dati Istat sull’inflazione a luglio, è Coldiretti. Lo scorso mese i beni alimentari e le bevande analcoliche hanno segnato un +10% su base annua. Non si registravano aumenti così marcati da settembre 1984.

I vegetali, freschi o refrigerati, su base annua hanno registrato un +12,2%, anche a causa della scarsità di prodotti dovuta al caldo record che, sottolinea Coldiretti, ha favorito le speculazioni. Come nel caso dell’uva da tavola in Puglia, pagata agli agricoltori 0,50 euro al chilo per poi essere venduta al supermercato a cifre fino a 4 euro. La frutta, fresca o refrigerata, è aumentata invece dell’8,8% in un anno.

La categoria per cui gli italiani spenderanno di più è però quella che comprende pane, pasta e riso, con gli aumenti che peseranno per 115 euro in più rispetto al 2021. Seguono carni e salumi (+98 euro), le verdure (+81 euro) e il latte, i formaggi e le uova (+71 euro). Per il pesce si spenderanno invece 49 euro in più rispetto allo scorso anno.

Mentre i prezzi per le famiglie crescono, l’aumento dei costi colpisce anche l’intera filiera agroalimentare, a partire dalle campagne. Qui, denuncia Coldiretti, più di un’azienda agricola su 10 (13%) è in una situazione così critica da guardare alla cessazione dell’attività.