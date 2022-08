Guerra Ucraina, gli USA mandano 1mld di dollari di armi a Kiev

Non ci sono ancora le condizioni per un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Lo ribadisce il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov che aggiunge: “Tale incontro potrebbe aver luogo dopo che i negoziatori hanno finito i compiti a casa, e questo elemento ancora non c’è”.

Kiev replica: “No negoziati se Mosca vuole annettere il Donbass”. “Non ci saranno vincitori”, dice invece il leader turco Erdogan, sottolineando che l’unica via percorribile è quella del dialogo. Intanto Mosca accusa Kiev del bombardamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia: “Rischio di conseguenze catastrofiche per l’Europa”.

Il Pentagono annuncia un nuovo pacchetto di armi a Kiev da 1 miliardo di dollari. Biden “Il più grande pacchetto di assistenza alla sicurezza per l’Ucraina sino a oggi”. Partite dai porti del Mar Nero altre 4 navi, anche quella per l’Italia, con 160mila tonnellate di grano. Intanto il tribunale ucraino ha condannato un soldato russo a 10 anni di carcere per crimini di guerra. Secondo l’Onu, le ostilità dall’inizio dell’invasione russa hanno messo 17,7 milioni di ucraini nella condizione di chiedere assistenza umanitaria.

Dal convoglio russo alle porte di Kiev agli uomini che nelle prime settimane di conflitto salutavano le proprie famiglie alla stazione dei treni, non sapendo se e quando le avrebbero riviste. Dai civili che aspettano di essere evacuati nei pressi di un ponte distrutto, fino al massacro di Bucha e ai soldati evacuati dall’acciaieria Azovstal. Ecco gli scatti più significativa della guerra che va avanti da ormai cinque mesi.