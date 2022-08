La insegue e poi spara alla moglie, arrestato nel parmense

Nella notte tra il 6 e il 7 agosto, al culmine di una lite domestica tra marito e moglie, una donna è scappata di casa in auto. Il consorte ha preso la sua pistola, regolarmente detenuta, e l’ha inseguita speronandole varie volte.

La donna ha telefonato al 112 e l’operatore l’ha condotta davanti alla caserma dove intanto aveva fatto convergere due pattuglie. Davanti ai militari, l’uomo ha sparato alla donna due colpi, ferendola di striscio a una spalla. È stato però subito bloccato e arrestato per tentato omicidio.

La donna, di 50 anni, è ora ricoverata all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Il fascicolo per tentato omicidio è stato aperto dalla pm di turno, sostituto procuratore Silvia Zannini. Il 60enne si trova in carcere a Parma in attesa dell’udienza di convalida. L’uomo è stato anche denunciato per porto abusivo d’arma perché, pur essendo la pistola regolarmente detenuta, senza porto d’armi non avrebbe potuto portarla fuori casa.