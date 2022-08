Guerra Russia-Ucraina: 165° giorno e nessuna soluzione

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, ha lanciato un allarme sulla situazione nella centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia dopo aver bombardato parti danneggiate del complesso venerdì, affermando che qualsiasi combattimento vicino al sito equivale a “giocare col fuoco”.

Il ministero della Difesa russo ha accusato le forze ucraine di aver bombardato l’impianto, dicendo che una fuga di radiazioni era stata evitata solo per fortuna.

Il principale diplomatico dell’Unione europea, Josep Borrell, ha colpito la Russia per gli attacchi che hanno danneggiato la più grande centrale nucleare d’Europa. L’incidente è stato “un altro esempio del disprezzo della Russia per le norme internazionali”, ha affermato.

L’operatore nucleare ucraino Energoatom ha confermato che la centrale nucleare di Zaporizhzhia è stata “seriamente danneggiata” e che uno dei suoi reattori è stato costretto a chiudere.

La Russia ha iniziato un assalto a due città chiave, Bakhmut e Avdiivka, che sono una pietra angolare del sistema di difesa attorno all’ultima area urbana controllata dall’Ucraina nella regione orientale del Donbas.

Il ministero della Difesa del Regno Unito ha affermato che la guerra in Ucraina “sta per entrare in una nuova fase”, con la maggior parte dei combattimenti spostati su un fronte di quasi 350 km (217 miglia) che si estende a sud-ovest da Zaporizhzhia vicino a Kherson.

L’esercito ucraino ha dichiarato in un aggiornamento su Facebook che i bombardamenti russi sono stati registrati in dozzine di città lungo le linee del fronte orientale e meridionale.

L’ufficio del procuratore generale ucraino ha dichiarato di aver avviato un procedimento penale contro quello che ha affermato essere un bombardamento di razzi e artiglieria da parte dell’esercito russo della centrale elettrica di Zaporizhzhia venerdì.