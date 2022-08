Kiev: otto morti e diversi feriti, colpita fermata bus in Donetsk

“Le prossime navi con grano ucraino sono cariche e pronte a partire”: lo scrive in un tweet il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. La centrale nucleare ucraina di Zaporozhzhia occupata dalle forze russe, la più grande d’Europa, è “completamente fuori controllo”: lo afferma il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi.

Intanto il presidente Volodymyr Zelensky afferma in un’intervista al South China Morning Post di cercare “colloqui diretti” con l’omologo cinese Xi Jinping per aver aiuto a porre fine all’invasione russa. Il Senato americano ha ratificato l’adesione della Svezia e della Finlandia alla Nato: si tratta dell’allargamento più significativo dell’alleanza atlantica dagli anni ’90. Confermato il vertice Putin-Erdogan venerdì. Ankara: “Al lavoro per un cessate il fuoco”. Mosca: “Pronti a negoziare ma alle nostre condizioni”.

Russia, 9 anni alla star del basket Usa Brittney Griner

Giudicata colpevole di possesso e contrabbando di droga nel processo a suo carico, dovrà scontare nove anni di detenzione. Era stata arrestata all’aeroporto di Mosca il 17 febbraio con l’accusa di aver introdotto nel Paese prodotti a base di marijuana.

La procura di Mosca ha chiesto e ottenuto una condanna a nove anni di carcere per la star del basket americana Brittney Griner, accusata di traffico di droga e giudicata colpevole nel processo a suo carico. L’atleta è stata arrestata all’aeroporto di Mosca il 17 febbraio con l’accusa di aver introdotto in Russia prodotti a base di marijuana. Il processo è cominciato il primo luglio e Griner si è dichiarata colpevole; secondo la sua difesa, l’atleta aveva il permesso medico per usare cannabis terapeutica.