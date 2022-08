Mosca accusa gli Usa di “coinvolgimento diretto”

Il generale Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa di Mosca, ritiene Biden “direttamente responsabile” dell’uccisione di civili per aver approvato bersagli colpiti dalle forze ucraine con missili americani: “Abbiamo le registrazioni”. Confermato il vertice Putin-Erdogan venerdì. Ankara: “Al lavoro per un cessate il fuoco”. Mosca: “Pronti a negoziare ma alle nostre condizioni”.

Intanto la prima nave carica di mais partita da Odessa ha lasciato Istanbul per dirigersi a Tripoli. Secondo fonti locali arriverà in Libano il 6 agosto. Kiev annuncia: “Altri 15 container pronti a partire”. E avvia l’evacuazione del Donetsk per l’avanzata dell’esercito russo. Bombe contro il distretto Dnipropetrovsk mentre sul fronte energetico Gazprom avverte: “Rientro turbina impossibile per sanzioni”.

Secondo il Fondo monetario internazionale, la guerra in Ucraina, l’inflazione e i lockdown da Covid in Cina rallentano la crescita mondiale. L’Italia è l’unico Paese fra quelli del G7 per il quale il Pil del 2022 viene rivisto al rialzo. Il capo economista del Fmi Pierre-Olivier Gourinchas osserva che nel nostro Paese “è aumentata l’incertezza politica” e si augura che “le riforme siano fatte”.