Guerra Ucraina, Zelensky: “Presto per celebrare export di grano”

Il primo carico di grano proveniente dal porto ucraino di Odessa è arrivato al porto di Istanbul. Oggi sarà ispezionato dai membri delle delegazioni di Russia, Ucraina, Turchia e Nazioni Unite. Kiev: “Altri 15 container pronti a salpare”. Ma Mosca avverte: “Si rispetti anche la seconda parte dell’accordo e si sblocchino le forniture russe”.

Il Cremlino intanto conferma il vertice Putin-Erdogan a Sochi per venerdì prossimo. Il leader turco: “Felici di contribuire a sbloccare anche export russo”. La Corte suprema russa dichiara il battaglione Azov “organizzazione terroristica”. Stoltenberg sente Zelensky: “Più aiuti e più rapidamente”. Dagli Usa oltre mezzo miliardo di di dollari di nuove armi all’Ucraina e sanzioni contro Alina Kabaeva, la donna che da anni è ritenuta la ‘fidanzata’ di Vladimir Putin.

Scholz: “Turbina mancante per Nord Stream è bluff di Putin”

La versione russa secondo cui sarebbe una turbina mancante a impedire di far funzionare al massimo delle sue capacità il gasdotto Nord Stream 1 è un bluff di Putin. Lo ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in un’intervista rilasciata al giornale canadese The Globe and Mail. “La Russia ha usato la turbina solo come pretesto per bloccare le esportazioni di gas concordate”, ha detto Scholz.

Il cancelliere ha ringraziato anche il premier canadese, Justin Trudeau, per aver fatto in modo che il pezzo in questione arrivasse comunque al più presto dal Canada in Germania. “Non abbiamo mai creduto che ci fossero ragioni tecniche per la riduzione delle consegne di gas”, ha detto il ministro, “ma ora che la turbina può essere consegnata, spetta alla Russia onorare nuovamente gli obblighi contrattuali”.