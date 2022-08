Tenuta di Pozzolengo, l’eccellenza della cantina gardesana

E’ sempre più effervescente la proposta enologica di Borgo la Caccia. La linea degli spumanti della tenuta di Pozzolengo continua a crescere e a conquistare i palati di esperti e appassionati. Sono disponibili sul mercato: Kames Rosé Brut Garda DOC Metodo Classico Millesimato manca 2019 e Kames Lugana DOC Brut Metodo Classico Millesimato 2019. Due nuove creazioni che andranno ad aggiungersi alla lista “di-vini” prodotti dalla cantina gardesana.

Il nuovo Kames Metodo Classico realizzato con un 100% di Turbiana di Lugana è uno spumante equilibrato ed armonico e presenta le sfumature tipiche del vitigno autoctono; mineralità, frutta a polpa gialla e delicate note floreali abbinate al profumo persistente di pasticceria, crosta di pane e burro, sentori che derivano dagli oltre 27 mesi di affinamento sui lieviti. La spiccata acidità di partenza e le sue caratteristiche organolettiche, rendono il vitigno Turbiana di Lugana una varietà vocata per la spumantizzazione.

La scelta della cantina di puntare su questo vitigno per la creazione di un’etichetta di metodo classico di altissimo livello, fonda inoltre le sue radici nella volontà di valorizzare il territorio, tendente al rosa antico, di grande eleganza, con un perlage fine e persistente. I suoi sentori sono contraddistinti da raffinate percezioni di fragoline di bosco e ribes con una fresca essenza di fiori di biancospino, sottolineata da delicate note di crosta di pane derivanti dagli oltre 27 mesi sui lieviti. Grazie ad una lavorazione di eccellenza e all’altissimo livello qualitativo del prodotto, Kames Rosé rientra nel disciplinare di produzione Garda DOC.

“Tradizione, sostenibilità e innovazione sono i segreti che rendono forti i nostri vini tanto sul mercato nazionale quanto all’estero – commenta Andrea Bonomelli, titolare di Borgo la Caccia -. Sperimentando con successo nuove tecniche di vinificazione della varietà autoctona del Turbiana di Lugana, il nostro enologo Stefano Chioccioli ci ha permesso, oltre alla valorizzazione del vitigno, del territorio e la specializzazione nello sviluppo di piccoli progetti vinicoli innovativi, di intraprendere una strada per evidenziare le qualità del Lugana sviluppando la produzione del Metodo Classico, un progetto che portiamo avanti dal 2014. Il grande lavoro del nostro team – ha aggiunto Bonomelli – è confermato dalla scelta di elevare a millesimati entrambi i prodotti, selezionando così le migliori uve dell’annata 2019”.

Non solo. “In questi ultimi 7 anni abbiamo compiuto scelte strategiche che hanno portato alla creazione di prodotti di alta qualità, iconici e sempre in linea con i valori aziendali – ha commentato Carlotta Favretto, Responsabile Commerciale e Marketing dell’azienda –. Per questi due spumanti sono inoltre disponibili le versioni Magnum con cofanetto”.

Borgo la Caccia sempre più effervescente grazie alla linea degli spumanti.