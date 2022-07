Caldo record, a Milano e in Lombardia rispetto a giugno boom di vendite di ghiaccio (+40%), bottiglie d’acqua (+30%) e prodotti anti-caldo

L’ondata di caldo che ha raggiunto livelli record fa registrare un’ulteriore e importante impennata di acquisti per tutti quei prodotti che aiutano a contrastare le alte temperature.

Lo rileva l’Osservatorio dei Supermercati ‘Il Gigante’ (gruppo sestese della Grande Distribuzione con una settantina di punti vendita nel Nord Italia, cinquanta dei quali in Lombardia) evidenziando che in questi giorni si segnala un forte incremento di vendite – rispetto al mese di giugno – di bottiglie d’acqua (+30%) , angurie, meloni e pesche (+20%), ghiaccioli e gelati (+35%) e in particolare di ghiaccio pronto all’uso (+40%). Decisa crescita anche di cibi freschi come mozzarelle, formaggi poco stagionati e yogurt che segnano un +20%.

Impennata di richieste anche di ventilatori, raffrescatori e condizionatori portatili che, soprattutto in situazioni come quelle attuali, con temperature esterne molto elevate, vengono preferiti ai condizionatori fissi. “Per i ventilatori – spiega Giorgio Panizza, consigliere di amministrazione del gruppo – l’aumento degli acquisti è quantificabile nell’ordine del 25%, con un scelte orientate sia al costo del prodotto, sia alla ricerca del design.

Si evidenzia una netta propensione di prodotti a colonna rispetto ai ventilatori classici da tavola e a piantana”. “Un orientamento, quello verso i ventilatori rispetto ai climatizzatori – aggiunge Panizza – che va anche e soprattutto nella direzione del contenimento dei costi, anche in termini di risparmio energetico”.