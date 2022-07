Guerra Russia-Ucraina: colpito le posizioni russe vicino alla centrale nucleare

Si continua a combattere in Ucraina. L’esercito di Kiev ha colpito le posizioni degli invasori russi vicino alla centrale nucleare di Zaporizhia, uccidendo almeno tre soldati e ferendone altri 12. Lo ha annunciato la direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa ucraino.

Intanto ad Istanbul intesa chiave per sbloccare l’invio del grano dai porti ucraini: Ucraina e Russia firmano un accordo con la Turchia e l’Onu, ma non è previsto un accordo diretto fra Mosca e Kiev. Prevista la creazione di corridoi sicuri da Odessa e altri due porti sotto controllo ucraino. Non sono previste scorte militari per le navi che porteranno il grano.

L’accordo contribuirà a consegnare almeno 25 milioni di tonnellate frumento ai mercati globali. I prezzi intanto tornano ai livelli di prima della guerra. La Casa Bianca si avvia ad annunciare ulteriori 270 milioni di dollari di aiuti all’Ucraina in assistenza militare.

Lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali il pacchetto include droni Phoenix Ghost e quattro sistemi missilistici ad alta mobilità Himars. Fitch taglia il rating dell’Ucraina a ‘C’ da ‘CCC’. “La guerra potrebbe continuare il prossimo anno, con deboli prospettive di un accordo politico”, mette in evidenza l’agenzia. Fitch stima che l’economia ucraina si contrarrà quest’anno del 33% per poi registrare un +4% nel 2023.